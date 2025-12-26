加權指數、櫃買指數同創高 台股總市值突破百兆元
大盤26日在美股上揚帶動開高收高，早盤一度突破28,588點前高，以28,590點創下盤中新高，終場上漲184點，收在28,556點新高，市值93.3兆元創下歷史新紀錄；櫃買指數收在271.5點創一年半新高，市值達7.2兆元，同創新高。總計集中市場加上櫃買總市值突破100兆元，達100.5兆元。
⭐2025總回顧
大盤在本周四個交易日天天上漲，周漲859點，周線由黑翻紅。族群中包括PCB、封裝測試、低軌衛星族群表現亮眼。法人看好美股從耶誕節到明年初的耶誕行情，台股在外資歸隊後，有助量能提升，盤勢可望延續到農曆春節的紅包行情。根據統計，集中市場去年底總市值74.1兆元，今年以來淨增了19.2兆元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言