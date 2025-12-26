加權指數、櫃買指數同創高 台股總市值突破百兆元

大盤26日在美股上揚帶動開高收高，早盤一度突破28,588點前高，以28,590點創下盤中新高，終場上漲184點，收在28,556點新高，市值93.3兆元創下歷史新紀錄；櫃買指數收在271.5點創一年半新高，市值達7.2兆元，同創新高。總計集中市場加上櫃買總市值突破100兆元，達100.5兆元。

大盤在本周四個交易日天天上漲，周漲859點，周線由黑翻紅。族群中包括PCB、封裝測試、低軌衛星族群表現亮眼。法人看好美股從耶誕節到明年初的耶誕行情，台股在外資歸隊後，有助量能提升，盤勢可望延續到農曆春節的紅包行情。根據統計，集中市場去年底總市值74.1兆元，今年以來淨增了19.2兆元。