三大法人連5買拱台股創天價！一周回補525億元 最大金主竟非外資

2025年進入倒數，台股本周以來隨美股天天收紅，26日續漲184.04點、收28,556.02點，再刷歷史新高，盤中也寫下28,590.91點新記錄，成交值增至4,318.04億元。三大法人連5日加碼、續買超98.82億元；本周以來由賣轉買、回補525億元，包括外資買超190.17億元、投信賣超68.66億元，自營商買超403.5億元，成最大金主。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超83.72億元，投信賣超50.76億元；自營商買超（合計）65.86億元，其中自營商（自行買賣）買超15.46億元、自營商（避險）買超50.4億元。

盤面上，台積電（2330）睽違10個交易日後，今日收盤價終於重返1,500元關卡，上漲15元、收在1,510元，貢獻大盤121.91點漲點，帶動鴻海（2317）漲0.67%、收225.5元，台達電（2308）漲0.1%、收956元，聯發科（2454）漲0.36%、收1,385元。

千金軍團強勢表態。探針卡三雄受惠AI晶片測試需求旺盛，穎崴（6515）強鎖漲停，攜手精測（6510）、旺矽（6223）股價分別於盤中攀上2,895元、2,490元、2,450元新天價，並帶動鴻勁（7769）同登盤中3,400元、收盤3,390元天價，大立光（3008）、AES-KY（6781）等也漲逾半根停板。

另，銅價突破1.2萬美元天價，銅概念族群紛紛走強。第一銅（2009）高掛漲停49.5元，身兼鋼鐵股多頭大前鋒；PCB銅箔基板族群也同步上揚，凱崴（5498）、律勝（3354）攜手漲停，分別收在46.5元、28.35元，金居（8358）漲2.3%、收266.5元；此外，銅價不斷創高下，傳出國內指標線纜廠擬調漲產品售價約一成，激勵華榮（1608）、華新（1605）分別勁揚6.61%、5.69%，漲勢並蔓延至中電（1611）、合機（1618）、億泰（1616）、大亞（1609）、榮星（1617）等電線電纜個股，拉抬類指大漲4.26%，勇奪類股漲幅王。

法人指出，輝達（NVIDIA）與Groq結盟、CES 2026展題材發酵，加上年底企業與法人作帳進入尾聲，多項利多有助支撐台股年底前續創新高。惟日本央行可能升息及國防預算卡關，短線影響市場情緒，大盤預期呈現震盪盤堅走勢。盤面結構維持權值股穩盤、族群輪動，後續須觀察量能是否放大；技術面上KD與MACD同步轉強，多頭動能仍具延續性。