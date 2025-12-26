Lumentum 創新高 帶動台股光通訊族群
美國光通訊大廠Lumentum股價再創新高，帶動台股光通訊族群續強。法人指出，公司管理層先前表示雷射的需求遠超供應，且供需缺口持續擴大，2026年有機會調漲價格。台廠中聯亞（3081）、華星光（4979）、聯鈞（3450）等相關供應鏈有望受惠。
據外媒報導，24日有多家外資券商調高Lumentum目標價，看好其受惠於AI帶動光學領域成長動能強勁，以光收發器、光路交換器和共封裝光元件為三大主軸。
聯亞作為上游基板供應商，將最先受惠於需求成長，在InP基板供應疑慮消除後，將重返成長軌道。華星光則是聯亞CW Laser後段製程合作廠商，近期也於法說會上表示CW Laser今年出貨量以較去年成長四倍，明年將有機會再翻倍。而聯鈞主要為美系客戶進行雷射封裝（COS），目前仍是供不應求，公司仍在加速擴充產能，滿足客戶需求。
