快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

Lumentum 創新高 帶動台股光通訊族群

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

美國光通訊大廠Lumentum股價再創新高，帶動台股光通訊族群續強。法人指出，公司管理層先前表示雷射的需求遠超供應，且供需缺口持續擴大，2026年有機會調漲價格。台廠中聯亞（3081）、華星光（4979）、聯鈞（3450）等相關供應鏈有望受惠。

⭐2025總回顧

據外媒報導，24日有多家外資券商調高Lumentum目標價，看好其受惠於AI帶動光學領域成長動能強勁，以光收發器、光路交換器和共封裝光元件為三大主軸。

聯亞作為上游基板供應商，將最先受惠於需求成長，在InP基板供應疑慮消除後，將重返成長軌道。華星光則是聯亞CW Laser後段製程合作廠商，近期也於法說會上表示CW Laser今年出貨量以較去年成長四倍，明年將有機會再翻倍。而聯鈞主要為美系客戶進行雷射封裝（COS），目前仍是供不應求，公司仍在加速擴充產能，滿足客戶需求。

聯亞 聯鈞

延伸閱讀

台股元月挑戰3萬點？投信：靠AI帶動台灣供應鏈

台股觸28590點新高後震盪　銅價漲帶動族群走揚

台股創下歷史新高…現在沒有利空！直雲：就是持續做多

台股早盤走揚逾200點創新高 台積電開高10元

相關新聞

電子權值衝 台股勁揚創歷史新高 收28,556點、上漲184點

台股26日以28,443點開出後，盤中高檔狹幅震盪，終場收28,556點，上漲184點，漲幅0.65%，成交量4,318...

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21...

Lumentum 創新高 帶動台股光通訊族群

美國光通訊大廠Lumentum股價再創新高，帶動台股光通訊族群續強。法人指出，公司管理層先前表示雷射的需求遠超供應，且供...

台股元月挑戰3萬點？投信：靠AI帶動台灣供應鏈

兆豐投信計量投資團隊分析，掌握龐大資金的外資休假，單靠本土集團作帳行情，台股挑戰新高不易，市場聚焦台股能否在1月挑戰3萬...

衝上28,590點！台股早盤再創史上新高 法人建議要這樣操作

台股加權指數今日早盤在聖誕節前夕美股續漲的帶動之下，最高衝上28,590點，飛躍前次的歷史高點28568點，再創史上新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。