電子權值衝 台股勁揚創歷史新高 收28,556點、上漲184點

台股26日以28,443點開出後，盤中高檔狹幅震盪，終場收28,556點，上漲184點，漲幅0.65%，成交量4,318億元，再創歷史新高，台積電（2330）收1,510元，上漲15元。

權值股方面，電子權值表現亮，除台積電表現亮外，其餘上漲的還有鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、智邦（2345）等，金融股方面則是呈現下跌，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）等。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，第一銅（2009）、凱崴（5498）、華泰（2329）、穎崴（6515）、欣銓（3264）、晶豪科（3006）、可寧衛*（8422）、矽格（6257）、大眾控（3701）、大量（3167）、華榮（1608）、力成（6239）、景碩（3189）、大立光（3008）、精測（6510）、華新（1605）、聖暉*（5536）、AES-KY（6781）、南茂（8150）、創意（3443）等。

耶誕節延續強勢表現，美股周三（24日）再傳佳音，主指多齊步走高、再度改寫歷史紀錄。道瓊指數表現最為亮眼，漲幅約近300點，收在新歷史高點。同時，標普500指數微漲0.3%，連續第二個交易日創收盤新高。年底傳統的聖誕行情已正式啟動，季節性漲勢可望延續至2026年前兩個交易日。

統一投顧表示，輝達與Groq結盟、企業集團及法人作帳行情進入最終階段、美國CES 2026展即將開展、輝達傳已暫停測試英特爾18A輝達晶片；眾利多因素有望帶動台股年底前再創新高。惟日本央行暗示明年或進一步升息、台灣國防預算1.25兆元第四度卡關，略影響投資人情緒，短線上預估指數震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。