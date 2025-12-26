台股元月挑戰3萬點？投信：靠AI帶動台灣供應鏈

兆豐投信計量投資團隊分析，掌握龐大資金的外資休假，單靠本土集團作帳行情，台股挑戰新高不易，市場聚焦台股能否在1月挑戰3萬點，在人工智慧發展龐大需求下，台灣供應鏈是不可或缺的關鍵角色，讓台股有挑戰新高的機會。

首檔條件式平衡型ETF、兆豐台美動能股債平衡ETF（00982T）今天掛牌上市，兆豐投信計量投資團隊高階經理人指出，輝達（NVIDIA）、Google競逐AI龍頭，不論誰獨占鰲頭，還是不分高下，AI發展速度快慢，都需要台灣的晶片，看好晶圓代工、IC設計、伺服器、散熱等相關供應鏈需求。

兆豐投信計量投資團隊說明，兆豐台美動能股債平衡ETF除投資台股外，也投資美債，雖然近來看到美債受美國總統川普（Donald Trump）關稅戰影響，其實在前美國總統拜登（Joe Biden）任內，聯準會（Fed）因應疫後經濟情勢，在2022年大幅升息，對美債一樣有很大影響，不過兆豐台美動能股債平衡ETF將做出最適切的股債比例調整。

另外，除美債外，台股的ETF成分股也將在一年內有兩次的定期審核，做適當的調整。