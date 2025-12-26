衝上28,590點！台股早盤再創史上新高 法人建議要這樣操作

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股加權指數今日早盤在聖誕節前夕美股續漲的帶動之下，最高衝上28,590點，飛躍前次的歷史高點。圖/本報系資料照片

台股加權指數今日早盤在聖誕節前夕美股續漲的帶動之下，最高衝上28,590點，飛躍前次的歷史高點28,568點，再創史上新高紀錄。法人建議，投資人可關注在受惠 AI趨勢正向的PCB、散熱模組、連接器、記憶體、光收發模組等關鍵零組件，以及短線築底轉強政策加持的軍工航太族群。

技術面上，法人分析，近期受聖誕假期影響導致資金收斂，但在量能退潮之際，指數一度回測季線止穩，反而確立中長線支撐的有效性，目前指數再度挑戰叩關，後市應密切觀察指數能否站穩短期均線，並在元旦後補量突破，方能重啟波段漲勢。

在籌碼面，法人則提醒必須留意融資餘額仍處3,300億元以上高水位，浮額偏高，若外資歸隊後能積極表態，有望助攻行情；反之，可能延續高檔震盪格局。

對於操作策略，法人認為，在台股基本面無虞，但籌碼浮動且量能受限的環境下，不宜過度追價，且避開籌碼浮額偏高的個股，利用震盪之餘尋找低基期且趨勢正向的標的，逢拉回支撐不破，等買盤轉強時，再行留意布局時機。

美國公布的初領失業金意外下降，強化軟著陸想像，美股在聖誕前縮短交易日中延續漲勢，周三道瓊漲 0.6%、納斯達克漲 0.22%、費半指數漲 0.28%，美國聖誕節休市一天，台股則延續美股24日的漲勢，並且創下歷史新高。

法人分析指出，美國消費者物價指數與消費支出強勁的數據，雖使降息預期降溫，但同時證實美國經濟的強大韌性，進而確保企業獲利表現的穩健性與能見度。在穩健獲利支撐下，企業得以持續投入大規模資本支出，使得明年的主軸依然圍繞在AI基礎建設的強勁需求，以及「通用型GPU」與「客製化ASIC」並行的雙軌格局，為AI產業趨勢奠定穩固基石，所以未來仍然將是AI的題材支撐股市。

