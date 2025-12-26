快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

當華邦電、南亞科、力積電休息時 這2檔記憶體接棒飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

台股26日寫新高，記憶體指標股華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）等高居盤中成交值前四名，但股價卻是開高走低，漲勢呈現休息。不過，凌航（3135）、晶豪科（3006）盤中飆上漲停，接棒撐起記憶體氣勢。

⭐2025總回顧

力積電、華邦電盤中高居個股成交量前兩名，若以成交值來看，華邦電、南亞科、力積電為台積電（2330）之後的第二至第四大成交值個股，顯現記憶股仍是市場關注的重點，不過，股價表現上則是開高走低，呈現休息的走勢；但凌航、晶豪科飆上漲停。

凌航以74.8元開高，盤中衝上漲停76.7元鎖死，創下歷史新高，漲停及市價排隊買單超過1,400張；晶豪科以98.2元開高，一度衝達漲停106元，但盤中打開，股價在漲停價位開開關關。

記憶體模組廠凌航統計，目前DDR4與DDR5營收比重約各半，隨著客戶陸續升級成DDR5，看好2026年DDR5營收占比可望提升至70%；凌航近年積極切入AI伺服器、AI邊緣運算與工控等高階應用，相關專案明年起放量。

晶豪科主力產品為SDRAM與DDR2／DDR3／DDR4等DRAM，其中DDR2與DDR3合計約占營收45%，DDR4占比約5%，營收結構以合約價為主（約七成）、現貨價約三成，有助平抑價格波動。

晶豪科11月合併營收14.01億元，月增13.45%，年增45.38%；累計今年前11月營收124.04億元，年減0.29%，營收從谷底翻揚。

營收 漲停

延伸閱讀

力成傳獨拿 Meta ASIC 封測訂單股價大漲 這3檔封測股更直飆漲停表態

台股創下歷史新高…現在沒有利空！直雲：就是持續做多

72檔超級飆股今年領風騷 PCB、記憶體族群搶鏡

力積電、晶豪科 權證四檔靚

相關新聞

衝上28,590點！台股早盤再創史上新高 法人建議要這樣操作

台股加權指數今日早盤在聖誕節前夕美股續漲的帶動之下，最高衝上28,590點，飛躍前次的歷史高點28568點，再創史上新高...

傳英特爾搶單夢碎 台積電依舊是輝達最佳代工夥伴 股價重返1,500元

台股距年底封關已開始倒數，26日開高後拉升至28,590.91點，再寫歷史新高，權王台積電ADR連五漲，且傳出英特爾搶單...

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21...

台股元月挑戰3萬點？投信：靠AI帶動台灣供應鏈

兆豐投信計量投資團隊分析，掌握龐大資金的外資休假，單靠本土集團作帳行情，台股挑戰新高不易，市場聚焦台股能否在1月挑戰3萬...

台股觸28590點新高後震盪　銅價漲帶動族群走揚

台股今天盤中漲逾218點觸及28590.91點，創歷史新高，隨即出現賣壓，大盤漲勢收斂，盤面以電子和傳產族群的銅概念、電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。