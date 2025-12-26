當華邦電、南亞科、力積電休息時 這2檔記憶體接棒飆漲停

台股26日寫新高，記憶體指標股華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）等高居盤中成交值前四名，但股價卻是開高走低，漲勢呈現休息。不過，凌航（3135）、晶豪科（3006）盤中飆上漲停，接棒撐起記憶體氣勢。

力積電、華邦電盤中高居個股成交量前兩名，若以成交值來看，華邦電、南亞科、力積電為台積電（2330）之後的第二至第四大成交值個股，顯現記憶股仍是市場關注的重點，不過，股價表現上則是開高走低，呈現休息的走勢；但凌航、晶豪科飆上漲停。

凌航以74.8元開高，盤中衝上漲停76.7元鎖死，創下歷史新高，漲停及市價排隊買單超過1,400張；晶豪科以98.2元開高，一度衝達漲停106元，但盤中打開，股價在漲停價位開開關關。

記憶體模組廠凌航統計，目前DDR4與DDR5營收比重約各半，隨著客戶陸續升級成DDR5，看好2026年DDR5營收占比可望提升至70%；凌航近年積極切入AI伺服器、AI邊緣運算與工控等高階應用，相關專案明年起放量。

晶豪科主力產品為SDRAM與DDR2／DDR3／DDR4等DRAM，其中DDR2與DDR3合計約占營收45%，DDR4占比約5%，營收結構以合約價為主（約七成）、現貨價約三成，有助平抑價格波動。

晶豪科11月合併營收14.01億元，月增13.45%，年增45.38%；累計今年前11月營收124.04億元，年減0.29%，營收從谷底翻揚。