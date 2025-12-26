力成傳獨拿 Meta ASIC 封測訂單股價大漲 這3檔封測股更直飆漲停表態

台股封測族群挾題材強攻，力成（6239）傳獨拿Meta的ASIC封測訂單，相關產線已衝上滿載，另外，欣銓（3264）也獲國際大廠青睞，26日股價表現搶眼，力成大漲逾8%，欣銓亮燈漲停，再衝破百元關卡，華泰（2329）、矽格（6257）也飆上漲停表態。

Google、Meta等雲端大廠發展自研AI晶片，相關ASIC熱潮引爆龐大後段封測需求，但在台積電（2330）、日月光（3711）無法釋出更多產能的情況下，傳出雲端大廠另外尋求產能支援，力成集團、欣銓都是雲端廠 ASIC 釋單的合作對象。

力成是記憶體封測龍頭，與多家記憶體廠維持穩定合作關係，對DRAM與高頻寬記憶體（HBM）製程及可靠度管理具備成熟經驗；外傳力成集團獨拿Meta的ASIC封測訂單，相關產線已滿載；力成則是表示，不評論單一客戶，但因應近來AI相關需求，集團會持續努力，滿足客戶需求。

台股26日開高， 盤中再寫歷史新高，封測族群為盤面上的亮點， 力成以169.5元開高後一度拉升至180元，逼近漲停180.5元；欣銓以96.6元開高走高，衝上漲停102元鎖死；華泰也跟進亮燈漲停，衝上56.6元；另外， 矽格在隨後衝上漲停111元。