欣銓攻頂鎖漲停 台積電委外測試夥伴搶搭 AI ASIC 急單商機
欣銓（3264）26日早盤強勢攻高，開盤96.6元後一路走高，盤中直奔102元鎖死漲停，成交量逾3.3萬張，外盤買盤積極，走勢明顯強於大盤。
欣銓過去是台積電（2330）主要委外測試夥伴，這次AI相關急單湧現時，也成為國際大廠尋求支援的對象之一，同步沾光，帶動股價表態。
供應鏈透露，欣銓布局AI ASIC測試多年，已取得多項台系與美系客戶專案，隨北美雲端服務業者（CSP）自研晶片數量增加、晶片架構持續多元化，相關測試訂單正逐步放量，看好AI ASIC測試業務自明年起將對營收帶來更明確貢獻。
法人指出，在AI與高效能運算帶動下，先進製程與專用AI晶片測試需求快速升溫，具備長期合作經驗與技術門檻的測試廠將優先受惠，欣銓本波鎖漲停，也反映市場對其在AI測試商機中扮演關鍵角色的期待。
