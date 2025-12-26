台股觸28590點新高後震盪 銅價漲帶動族群走揚
台股今天盤中漲逾218點觸及28590.91點，創歷史新高，隨即出現賣壓，大盤漲勢收斂，盤面以電子和傳產族群的銅概念、電線電纜表現較強勢。
至10時57分左右，台股加權指數達到28486.24點，上漲114.26點，漲幅0.4%，成交值新台幣2452.67億元；電子類股漲0.54%，金融類股跌0.57%。
電子權值股台積電盤中最高1510元、漲逾1%，逼近歷史高點1525元，鴻海盤中最高227.5元，上揚1.56%，聯發科盤中觸1395元，漲幅1.09%。
國際銅價飆漲，倫敦銅期貨一度突破每公噸1.2萬美元（約新台幣37.7萬元），銅概念股與電線電纜族群成為今天盤面亮眼的非電子族群。第一銅開盤後迅速攻上漲停板49.5元，華榮勁揚逾7%，華新帶量大漲超過6%。
連接器線廠詮欣打進熱門的矽光子供應鏈，2026年營收有望成長雙位數百分比，今天開盤跳空漲停48.4元。
印刷電路板（PCB）族群受惠於低軌衛星題材，華通盤中再度突破百元整數大關，最高達到102.5元，隨即翻黑下跌逾1%；金像電盤中突破700元，最高703元，勁揚超過5%。
