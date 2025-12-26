快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

台股觸28590點新高後震盪　銅價漲帶動族群走揚

中央社／ 台北26日電
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股今天盤中漲逾218點觸及28590.91點，創歷史新高，隨即出現賣壓，大盤漲勢收斂，盤面以電子和傳產族群的銅概念、電線電纜表現較強勢。

⭐2025總回顧

至10時57分左右，台股加權指數達到28486.24點，上漲114.26點，漲幅0.4%，成交值新台幣2452.67億元；電子類股漲0.54%，金融類股跌0.57%。

電子權值股台積電盤中最高1510元、漲逾1%，逼近歷史高點1525元，鴻海盤中最高227.5元，上揚1.56%，聯發科盤中觸1395元，漲幅1.09%。

國際銅價飆漲，倫敦銅期貨一度突破每公噸1.2萬美元（約新台幣37.7萬元），銅概念股與電線電纜族群成為今天盤面亮眼的非電子族群。第一銅開盤後迅速攻上漲停板49.5元，華榮勁揚逾7%，華新帶量大漲超過6%。

連接器線廠詮欣打進熱門的矽光子供應鏈，2026年營收有望成長雙位數百分比，今天開盤跳空漲停48.4元。

印刷電路板（PCB）族群受惠於低軌衛星題材，華通盤中再度突破百元整數大關，最高達到102.5元，隨即翻黑下跌逾1%；金像電盤中突破700元，最高703元，勁揚超過5%。

新台幣 台股

延伸閱讀

台股創高在前！探針卡三雄齊刷天價 還有兩檔「隱形冠軍」寫新頁

台股創下歷史新高…現在沒有利空！直雲：就是持續做多

AI題材發威 台股挑戰連三年漲20%

美股「耶誕快樂」 助攻大盤

相關新聞

衝上28,590點！台股早盤再創史上新高 法人建議要這樣操作

台股加權指數今日早盤在聖誕節前夕美股續漲的帶動之下，最高衝上28,590點，飛躍前次的歷史高點28568點，再創史上新高...

傳英特爾搶單夢碎 台積電依舊是輝達最佳代工夥伴 股價重返1,500元

台股距年底封關已開始倒數，26日開高後拉升至28,590.91點，再寫歷史新高，權王台積電ADR連五漲，且傳出英特爾搶單...

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21...

台股元月挑戰3萬點？投信：靠AI帶動台灣供應鏈

兆豐投信計量投資團隊分析，掌握龐大資金的外資休假，單靠本土集團作帳行情，台股挑戰新高不易，市場聚焦台股能否在1月挑戰3萬...

台股觸28590點新高後震盪　銅價漲帶動族群走揚

台股今天盤中漲逾218點觸及28590.91點，創歷史新高，隨即出現賣壓，大盤漲勢收斂，盤面以電子和傳產族群的銅概念、電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。