力成早盤勁揚逾8% 記憶體封測龍頭受惠 AI 高階需求升溫

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

封測大廠力成（6239）26日早盤買盤持續湧入，股價一度攻高至179元，10:50前後維持約178元附近震盪，上漲13.5元、漲幅逾8.2%，成交量逾2萬張，價量齊揚，明顯強於大盤。

⭐2025總回顧

市場解讀，近期DRAM、NAND報價同步走升、供給面轉趨吃緊，帶動記憶體模組與封測廠營運展望轉佳，力成身為記憶體封測龍頭，成為資金聚焦標的。法人指出，AI伺服器與高階運算帶動的高階記憶體需求放大，推升力成相關封測產能稼動率，已開始反映在股價表現上。

力成近年積極擴充先進封裝與FOPLP等產能，卡位高階記憶體與AI應用封測商機，法人預期2026年前相關產能將陸續開出，營收結構有望朝高附加價值產品傾斜。

整體而言，在記憶體景氣回暖與AI伺服器需求延續帶動下，力成短線股價動能強勁，盤面呈現「價漲量增」的多頭格局。

記憶體模組 封測 力成

相關新聞

傳英特爾搶單夢碎 台積電依舊是輝達最佳代工夥伴 股價重返1,500元

台股距年底封關已開始倒數，26日開高後拉升至28,590.91點，再寫歷史新高，權王台積電ADR連五漲，且傳出英特爾搶單...

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21...

當華邦電、南亞科、力積電休息時 這2檔記憶體接棒飆漲停

台股26日寫新高，記憶體指標股華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）等高居盤中成交值前四名，但股價卻...

力成傳獨拿 Meta ASIC 封測訂單股價大漲 這3檔封測股更直飆漲停表態

台股封測族群挾題材強攻，力成（6239）傳獨拿Meta的ASIC封測訂單，相關產線已衝上滿載，另外，欣銓（3264）也獲...

欣銓攻頂鎖漲停 台積電委外測試夥伴搶搭 AI ASIC 急單商機

欣銓（3264）26日早盤強勢攻高，開盤96.6元後一路走高，盤中直奔102元鎖死漲停，成交量逾3.3萬張，外盤買盤積極...

