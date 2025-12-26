聽新聞
力成早盤勁揚逾8% 記憶體封測龍頭受惠 AI 高階需求升溫
封測大廠力成（6239）26日早盤買盤持續湧入，股價一度攻高至179元，10:50前後維持約178元附近震盪，上漲13.5元、漲幅逾8.2%，成交量逾2萬張，價量齊揚，明顯強於大盤。
市場解讀，近期DRAM、NAND報價同步走升、供給面轉趨吃緊，帶動記憶體模組與封測廠營運展望轉佳，力成身為記憶體封測龍頭，成為資金聚焦標的。法人指出，AI伺服器與高階運算帶動的高階記憶體需求放大，推升力成相關封測產能稼動率，已開始反映在股價表現上。
力成近年積極擴充先進封裝與FOPLP等產能，卡位高階記憶體與AI應用封測商機，法人預期2026年前相關產能將陸續開出，營收結構有望朝高附加價值產品傾斜。
整體而言，在記憶體景氣回暖與AI伺服器需求延續帶動下，力成短線股價動能強勁，盤面呈現「價漲量增」的多頭格局。
