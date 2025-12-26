銅價衝破1.2萬美元天價！傳線纜廠喊漲 第一銅頻閃紅燈、華新勁揚

台股26日再度刷新盤中歷史新高28,590.91點，銅概念股也在銅價衝破1.2萬美元天價，並傳出國內指標線纜廠擬調漲產品售價約一成消息激勵之下，由第一銅頻頻漲停領攻，漲勢並蔓延至電線電纜族群。

倫敦銅期貨連續三個交易日改寫歷史新高，正式突破每公噸1.2萬美元整數關卡，在全球銅礦供給嚴重受限、AI與高耗能應用需求爆發，以及市場解讀「川普2.0」潛在關稅效應推波助瀾下，銅價強勢噴出，同步點燃台股銅概念族群多頭行情。

受惠銅價飆漲激勵，盤面資金迅速卡位相關個股，第一銅（2009）頻頻亮燈，凱崴（5498）也一度觸及漲停，華新（1605）、華榮（1608）股價勁揚逾5%，榮科（4989）、金居（8358）等銅材與線纜相關族群全面走強。

業界分析，銅價創高背後，供需結構失衡是核心關鍵。供給面方面，印尼Grasberg、剛果Kamoa-Kakulula、智利Codelco等全球指標性大型銅礦，因設備、政策與營運問題接連傳出停產或降載，使全球銅供應缺口持續擴大。外資更示警，2025年全球大型銅礦產出恐縮減3%，2026年不排除進一步下滑，供給風險尚未解除。

需求端則由AI科技全面升溫推動，包括AI伺服器、資料中心、高效能運算與電力基礎建設，皆高度仰賴精煉銅用量，加上電動車、再生能源長線需求支撐，銅的戰略地位持續升級。線纜業者指出，銅價上漲有助帶來庫存利益，營收與毛利可望同步墊高。

此外，精煉銅加工附加費（Premium）飆升亦成為推高終端報價的重要推手。Premium一年內自每噸不到90美元暴增至350美元，逼使線纜產品在成本基礎上再度反映漲價壓力。市場傳出，國內指標線纜廠已向客戶預告，明年1月起相關產品售價將調漲約一成。

展望後市，美系外資在樂觀情境下預估，若美元轉弱、利率進一步下滑，銅價不排除挑戰每噸1.5萬美元。在供給吃緊與AI需求雙引擎推動下，銅概念族群成為市場高度關注的焦點。