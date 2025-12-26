快訊

傳英特爾搶單夢碎 台積電依舊是輝達最佳代工夥伴 股價重返1,500元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股距年底封關已開始倒數，26日開高後拉升至28,590.91點，再寫歷史新高，權王台積電ADR連五漲，且傳出英特爾搶單美夢破碎，輝達已暫停測試以英特爾18A製程生產輝達晶片，市場認為，這個訊息意味台積電（2330）依然是輝達最佳代工夥伴，早盤股價以1,505元開高，一度衝達1,510元，在封關前重返1,500元之上。

根據路透引述知情人士說法報導指出，輝達已暫停測試以英特爾18A製程生產輝達晶片；業界認為，若消息屬實，代表英特爾欲搶單台積電，拿下輝達更多晶片代工訂單的美夢破碎，台積電依然會是輝達最佳代工夥伴；針對相關報導，輝達未回應；英特爾發言人則說，18A製造技術「進展良好」。

美股周三上漲，道瓊工業指數上漲288.75點或0.60%，收48,731.16點；標普500指數上漲22.26點或0.32%，收6,932.05點；那斯達克指數上漲51.47點，或0.22%，收23,613.31點；費城半導體指數上漲0.28%。

台積電ADR周三以298.8美元收盤，上漲0.62%，連五漲；台積電早盤以1,505元開出，上漲10元，股價開高後一度拉升至1,510元，上漲15元，在台股年底封關前重返1,500元關卡之上，盤中力圖守在平盤之上。

