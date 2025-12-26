台股早盤走揚逾200點創新高 台積電開高10元

台股26日開盤指數上漲71.53點，開盤指數為28443.48點；多頭使力拉抬指數至28,590.91點再創新高。台積電（2330）開盤價1,505元，上漲10元。

群益投顧表示，雖可能冷卻投資人對聯準會1月降息希望，但美股仍以正面看待。台灣經濟基本面穩健無虞，台股技術面短線多頭格局，台股加權指數短期盤堅震盪有機會再創新高。美股再創高有利台股表現，但美國AI科技股股價近期呈現震盪幅度擴大走勢，且個股表現分歧，將影響台灣相關科技股族群輪動快速。可留意股價基期偏低、營收獲利展望佳的個股，擇優偏多靈活操作。

操作題材可留意：

1.GB300即將開始大出貨─輝達新一代AI伺服器GB300系列已在2025年底小量出貨，預期2026年上半年開始大量出貨，全年GB300機櫃可望達5.5萬櫃；此外，下一代AI伺服器Vera Rubin200預期將於2026年第4季出貨，可望挹注AI伺服器供應鏈2026年全年業績。

2.摺疊手機逐漸成為未來主流─三星首款三折疊旗艦手機Galaxy Z TriFold於全球六大城市正式開賣，12月19日在台上市；近年三星積極行銷折疊手機，已漸成為市場主流，吸引更多韓廠與陸廠加入競爭，Market Report Analytics樂觀預估，2025至2033年全球三折疊智慧型手機市場年複合成⻑率有望達25%。

周三（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,731.16點，上漲288.75點、漲幅0.6%；S&P500指數漲0.32%；那斯達克指數漲幅0.22%；費半指數漲幅0.28%。台積電ADR 0.62%。

三大法人周三集中市場合計買超12.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超38億元，投信賣超47億元，自營商（自行買賣）買超29.5億元，自營商（避險）買超68.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少601口至1,255口，其中，外資淨空單減少957口至24,484口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,646口至1,973口。

選擇權未平倉量部分，12月W4大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在28,300點 ; 月買權最大OI落在28,500 點，月賣權最大OI落在28,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31下降至1.23。VIX指數下降0.34至16.98。外資台指期買權淨金額0.55億元 ; 賣權淨金額-0.07億元。整體選擇權籌碼面中性。