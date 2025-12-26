麗清營運雖谷底翻升 法人估今、明年維持獲利

麗清（3346）為汽車產業Tier 2車燈供應商，主要產品為汽車LED車燈模組與智能車燈控制器；分析師指出，其生產據點以中國為核心，包括上海、東莞與武漢廠，其中上海為主力基地；台灣桃園觀音廠則專責智能車燈控制器，主要供應美國通用汽車。

麗清與台灣知名大廠合作，分別於泰國、墨西哥擴點，由麗清負責研發、訂單、品保、售後服務，並委其代工並交貨，泰國廠已於今年第2季開始交貨，墨西哥廠將於明年第2季開始交貨。

法人機構指出，在2025年方面，受到中國車市內捲影響，影響車燈出貨價量表現；而美國關稅實施後，導致終端車燈控制器客戶雖自第3季起，放緩拉貨力道，但12月出貨開始恢復正常。預估2025年營收86.4億元，年減7.4%，毛利率由2024年的13.9%下降至10.9%。

雖受到匯率因素影響，第2季認列大筆匯兌損失，但因下半年匯率相對回升，且有短期投資利益，2025年業外僅小幅虧損，預估稅後純益0.1億元，呈現年減，每股獲利（EPS）0.1元。

2026 年方面，墨西哥廠將開始出貨，車燈出貨有望小幅回升，預估營收93.9億元，年增8.6%；毛利率11%維持穩定水準，因本業獲利能力回升，業外收益影響有限，預估稅後純益0.5億元，年增459.8%，EPS為0.4元。