72檔超級飆股今年領風騷 PCB、記憶體族群搶鏡

台股今年擺脫美國對等關稅陰霾，不但突破24,416點前高，更攻上28,000點，不少題材股活蹦亂跳。至24日止，計有72檔飆股股價翻倍上漲，印刷電路板（PCB）、記憶體（DRAM）等兩大族群領風騷，德宏狂飆625.4%居冠。

川普4月投下對等關稅「核彈」突擊，台股波段下殺約5,000點，但隨國安基金護盤、川普總是臨陣退縮（TACO）效應、美聯準會（Fed）降息、AI伺服器需求續旺等利多加持，大盤反轉向上，一路看回不回，最高攻抵28,568點。

今年超級飆股

在融資籌碼經過良性換手，以及企業獲利由下修疑慮轉為上修循環下，多頭買盤重新歸隊，尤其營運前景最為看好、訂單能見度最高的AI伺服器供應鏈持續受到市場追捧，股價輪動上揚。

統計至24日止，共72檔飆股大漲逾一倍，以低價股德宏（5475）漲幅624.5%最為剽悍，南亞科漲546.1%、華邦電漲419.5%分居第二、三名，尖點、金居、沛爾生醫-創、國精化、華東、如興、凱崴、竹陞科技、勤誠、富喬、鼎炫-KY、IET-KY、勝昱等，則上漲220.1%至408.2%不等。

觀察這些「漲倍股」，有多檔受惠AI伺服器相關材料規格升級及漲價題材的PCB股，除德宏、台燿、台光電等銅箔基板（CCL）股外，還有PCB鑽頭股的尖點及凱崴、玻纖布的富喬及台玻、金居、金像電、楠梓電、精成科等。

AI伺服器帶動高頻寬記憶體（HBM）、NAND Flash、DRAM等需求高速成長，股價長期低迷的南亞科、華邦電如久旱逢甘霖，啟動大波段漲勢，華東、威剛、力積電、群聯、宜鼎、宇瞻、品安、創見、十銓等相關製造、封測、模組廠雨露均霑。

值得注意的是，AI資料中心電力供應短缺問題浮上檯面，帶動產業龐大商機，蔚為大型股的電源大廠台達電，今年股價大漲121.8%，最高攻上1,085元，躋身台股第三大權值股。

股王信驊拜伺服器遠端管理晶片需求暢旺，今年股價大漲106%，並一度漲至7,315元，超越前股王大立光的6,075元台股歷史新高紀錄。