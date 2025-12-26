聽新聞
美股「耶誕快樂」 助攻大盤

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美股在平安夜持續上演「耶誕行情」，台股亦可望延續震盪偏多走勢，法人預期緩漲向上攻堅機會大，隨時可能改寫盤中或收盤歷史新猷，在外資買盤回歸下，本波漲勢將延續至明年元月，進一步挑戰30,000點整數大關。

美股24日適逢平安夜提前收市，雖然25日耶誕節休市一日，但市場情緒仍偏樂觀，四大主要指數全數收紅，道瓊、標普500指數雙雙改寫收盤歷史新高，台積電ADR漲1.8元收298.8美元，台指期夜盤漲64點收28,531點，有助台股今（26）日多方發動攻勢。

距離台股2025年封關僅剩四個交易日，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等專家的看法，大盤指數距10日收盤歷史新高28,400點、11日盤中高點28,568點分別僅28.7點、196點，隨時有機會突破。

不過，近日外資進入休假模式，轉由內資控盤，成交量能明顯萎縮，短多追價意願有限，加上高檔賣壓蠢蠢欲動，觀察盤面資金輪動快速，法人研判將以中小型題材股較具表現空間，大盤意欲創高，有賴台積電等大型權值股出面表態。

操作策略來看，法人表示，台股基本面無虞，但短線籌碼浮動且量能受限，不宜過度追價，建議避開浮額較偏高個股，並利用盤勢震盪之際，尋找低基期且趨勢正向標的，趁拉回支撐不破，法人買盤轉強時，留意布局時機。

