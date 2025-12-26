AI題材發威 台股挑戰連三年漲20%

台股受惠AI伺服器出貨暢旺，加權指數12月24日收28,371點，今年來累計上漲5,336點、漲幅23.1%，上市市值攀升至92.4兆元、大增18.5兆元。距離台股2025年封關僅剩四個交易日，法人看好，封關收盤點位、漲點、總市值、市值增額均可望締造歷史新里程碑，指數連三年漲逾20%可期。

雖然台股4月歷經美國對等關稅震撼教育，自22,000點附近急速下殺至17,306點，回測5年線關卡，所幸後來關稅利空淡化，加上AI伺服器需求有增無減、Fed降息效應，上演「破底翻」走勢，攻上28,000點。

台股集中市場近七年表現

統一投顧董事長黎方國分析，台股挾美中貿易戰大環境下的「去中化」效應，繼而搭上AI狂潮大趨勢，除2022年面臨消費性電子庫存去化、Fed暴力升息利空，當年下跌22.4%外，2019年至2021年、2023至2025年均展現波段長多走勢，每年大盤漲幅均在20%以上。

回顧2019年，美國總統川普在第一任任期內發動美中貿易戰，全球供應鏈去中化，加上台商資金回流，外資全年大買台股2,441億元，推升指數最高攻抵12,125點，封關收在11,997點，全年上漲2,269點或23.3%。

2020年爆發新冠疫情後，大盤一度恐慌下殺至8,523點、摜破10年線，隨全球央行降息刺激經濟、國安基金進場護盤，多頭展開大反攻，當年最高漲至14,760點，收14,732點新高，上漲2,735點或22.8%。

2021年經濟逐漸啟封，加上疫後庫存搶補帶動漲價、缺貨潮，在當年長榮 （2603）、陽明、萬海等「航海王」領軍下，台股續漲3,486點或23.6%，最高來到18,291點，收18,218點，連三年漲二成以上，且都收在歷史新高。

即使2022年面臨庫存去化、俄烏戰爭爆發加劇通膨壓力，台股當年自年初跌到11月，全年下跌4,081點或22.4%，但大盤仍守穩12,000點，10,000點甚至12,000點，成台股地板價。

隨ChatGPT等生成式AI橫空出世，擁有完整供應鏈的台股再度搭上多頭順風車，2023年、2024年最高分別攻抵17,945點、24,416點，年度漲幅各為26.8%、28.4%；2025年來續揚23.1%，漲至28,000點以上，法人圈普遍預期2026年上看30,000點。