聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／散熱、光通訊 有看頭

經濟日報／ 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）

盤勢分析

美國就業市場顯現疲軟，11月非農數據低於預期且失業率升至4.6%，但核心CPI降至2021年以來新低，長降息周期與寬鬆方向未變，另一不確性日央升息也底定，會後偏向鴿派聲明。科技巨頭財報亮眼，AI基礎設施需求至明年依舊強勁。儘管關稅法案仍具法律判決的不確定性，但整體產業向上趨勢明確。

⭐2025總回顧

展望台股後市，市場聚焦明年1月初台積電法說會，預期財報與展望將維持正面。受惠於AI基礎設施需求持續強勁，大盤有望突破先前壓力區向上挑戰。地緣政治將是關鍵變數，若俄烏戰爭能透過三方會談釋出停火契機，將成為最強利多，有望驅動台股在明年第1季挑戰歷史新高。

投資建議

　

投資焦點聚焦於AI相關供應鏈，包含印刷電路板（PCB）、散熱、電池備援電力模組（BBU）、能源供應及先進製程等領域。值得關注的是，光通訊族群也可望受惠於2026年下半年推出CPO新產品以及資料中心互聯規格皆受市場矚目，長線展望樂觀。當前利空多已反應，市場震盪皆為布局良機，投資人可把握回檔機會逐步布局優質標的，或透過定期定額方式參與產業成長。

市場 AI

延伸閱讀

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

近十年Q1表現比一比 台股漲勢犀利冠全球

11檔台股被動式 吸睛

相關新聞

72檔超級飆股今年領風騷 PCB、記憶體族群搶鏡

台股今年擺脫美國對等關稅陰霾，不但突破24,416點前高，更攻上28,000點，不少題材股活蹦亂跳。至24日止，計有72...

AI題材發威 台股挑戰連三年漲20%

台股受惠AI伺服器出貨暢旺，加權指數12月24日收28,371點，今年來累計上漲5,336點、漲幅23.1%，上市市值攀...

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21...

美股「耶誕快樂」 助攻大盤

美股在平安夜持續上演「耶誕行情」，台股亦可望延續震盪偏多走勢，法人預期緩漲向上攻堅機會大，隨時可能改寫盤中或收盤歷史新猷...

10檔多頭排列股 領軍衝鋒

台股近日多頭氣勢強勁，有望挑戰歷史高點；觀察盤面個股表現，力積電（6770）、富喬、華新等十檔個股均線呈現多頭排列、且獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。