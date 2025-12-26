就市論勢／散熱、光通訊 有看頭

盤勢分析

美國就業市場顯現疲軟，11月非農數據低於預期且失業率升至4.6%，但核心CPI降至2021年以來新低，長降息周期與寬鬆方向未變，另一不確性日央升息也底定，會後偏向鴿派聲明。科技巨頭財報亮眼，AI基礎設施需求至明年依舊強勁。儘管關稅法案仍具法律判決的不確定性，但整體產業向上趨勢明確。

展望台股後市，市場聚焦明年1月初台積電法說會，預期財報與展望將維持正面。受惠於AI基礎設施需求持續強勁，大盤有望突破先前壓力區向上挑戰。地緣政治將是關鍵變數，若俄烏戰爭能透過三方會談釋出停火契機，將成為最強利多，有望驅動台股在明年第1季挑戰歷史新高。

投資建議

投資焦點聚焦於AI相關供應鏈，包含印刷電路板（PCB）、散熱、電池備援電力模組（BBU）、能源供應及先進製程等領域。值得關注的是，光通訊族群也可望受惠於2026年下半年推出CPO新產品以及資料中心互聯規格皆受市場矚目，長線展望樂觀。當前利空多已反應，市場震盪皆為布局良機，投資人可把握回檔機會逐步布局優質標的，或透過定期定額方式參與產業成長。