工業電腦廠 投顧按讚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國政府關稅政策即將出爐，加上邊緣運算、自動化、無人場域、交通、醫療等應用範圍愈來愈廣，本國投顧法人預期工業電腦長期需求穩定，點名看好研華（2395）、樺漢、艾訊、安勤、融程電等五檔相關個股。

投顧法人分析，工業電腦廠今年受新台幣匯率及美國關稅變化等干擾，客戶下單動能及獲利能力均不如預期。所幸2026年匯率及歐美政府政策不確定性降低，有望刺激需求復甦，營運否極泰來。

隨工業電腦應用場域愈趨多元，根據研調機構預估，工業電腦產值可望由2024年的71.3億美元成長至2025年的76.4億美元，未來將持續擴增至2032年的122.1億美元，年複合成長率約8%。

在終端應用領域方面，根據GIA統計，2020年主要終端應用為製造及汽車與運輸類相關，合計占比約50%，預估至2027年，在汽車與運輸相關領域蓬勃發展下，比重將進一步上揚至27%，與製造相關並列第一。

法人指出，2026年美國關稅政策即將揭曉，且工業電腦應用範圍持續增加，有利於刺激需求，許多新專案開始出貨，包括積極發展布局軟硬整合能力的研華，及近年朝向高毛利產品發展轉型見效的樺漢展望正向。

此外，各項終端應用發展穩健的艾訊、醫療及工業訂單逐漸成長的安勤、國防訂單增長及新增策略合作夥伴的融程電等三檔亦可留意。

