籌碼穩定概念 多方明燈
台股近日受制外資放假效應，呈現緩步墊高格局。專家指出，台股仍看多，但短線若遇多頭面臨前高近關情怯，玉山金（2884）、台燿等法人買超、融資減少的「籌碼穩定」概念股，後市股價可望領漲抗跌，於盤勢震盪時扮演多頭明燈。
台新投顧副總經理黃文清分析，雖然人工智慧（AI）股估值偏高及變現疑慮干擾市場信心，所幸低接買盤勇於進場承接，台股兩度回測季線有守，考量大盤融資餘額持續增加，及量能不足恐使個股震盪加劇，建議優先關注籌碼面穩定個股，以提升獲利機會。
篩選法人近五日買超逾700張、11月24日以來融資餘額逆勢減少，且領先大盤越過前波高點的強勢個股包括陽明、玉山金、晶豪科、台燿、長榮、世界、興富發、光寶科、金像電、愛普*、智邦、台光電等，主要分布於AI、記憶體、貨櫃航運等族群。
銅箔基板（CCL）族群受惠於AI伺服器新世代產品採用的規格升級趨勢愈趨明朗，加上樹脂、銅箔、玻纖布等三大上游材料價格持續高漲，相關個股營運動能強勁，法人頻頻上修今明年財測，台光電、台燿24日攜手飆上掛牌後歷史新天價。
AI伺服器除需配備大量高頻寬記憶體（HBM）及使用高速NAND Flash技術的固態硬碟，平均DRAM使用量更是通用伺服器的三至五倍，法人預期DRAM持續供需失衡，將帶動記憶體產業迎向超級周期，晶豪科、愛普*等相關個股近日整理後轉強。
貨櫃航運股2026年仍面臨供過於求等市場不確定因素，法人預估貨櫃運價均價將低於2025年，但長榮、陽明等股價都已修正至相對低檔，並逐漸打出底部，籌碼獲得一定歸宿，近日開始見到法人買盤回補。
