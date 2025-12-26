10檔多頭排列股 領軍衝鋒

台股近日多頭氣勢強勁，有望挑戰歷史高點；觀察盤面個股表現，力積電（6770）、富喬、華新等十檔個股均線呈現多頭排列、且獲三大法人買超，在台股攻高之際，「多頭排列強勢股」將成為大盤領軍衝鋒指標。

法人指出，從技術面觀察，台股24日價漲量增，但成交量尚未回到20日均量之上，加上近期連續上漲指數已經逼近前高，留意進入高檔震盪。觀察台股盤面結構，台積電、台達電與航運股等權值股領漲指數，櫃買指數也擴量創波段新高，盤面多點開花。

統計顯示，所有上市櫃個股，現階段月、季、半年線多頭排列，技術面呈強勢格局，且三大法人積極鎖碼、股價表現強勢的個股，前十名為力積電、富喬、華新、南亞科、台燿、環宇-KY、華星光、穩懋、福懋科、華東。

觀察上述個股近五個交易日股價表現，環宇-KY表現最為強勢，大漲27.1%，另外，福懋科、台燿、華星光等也有超過20%漲幅，其餘力積電、南亞科、富喬、穩懋等漲逾10%，其餘個股也都有5%以上的漲幅。

在三大法人近五日買超方面，力積電買超位居榜首，大買13.1萬張，富喬、華新等兩檔買超逾三萬張，南亞科、台燿、環宇-KY、華星光等也皆有萬張以上的買單。

富喬在AI伺服器需求驅動之下，高階玻纖市場由於日廠Nittobo將生產方向轉為製作毛利更高的Low Dk2玻纖布，使Low Dk玻纖布供不應求產生供需缺口達雙位數，台系玻纖紗、玻纖布廠商也可望受惠於此供不應求商機。

華星光受惠於AI資料中心對高速傳輸的強烈需求，隨著AI算力升級，傳統電學傳輸面臨功耗與散熱瓶頸，CPO（共同封裝光學）已成為市場共識，公司憑藉與美系大廠的緊密合作，從高速光收發模組跨足矽光子領域，2026年營運展望樂觀。