經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，資產輪動掀行情，醫療股與高股利股具評價面優勢。資產良性輪動顯示，市場資金並未因科技股的震盪而退場，反而是尋求其他有利可圖的優質機會。

富蘭克林投顧表示，美國科技股目前本益比36.3倍，高於過去十年平均逾四成，也高於大盤目前約25.6倍的本益比水準。醫療股與高股利股目前本益比約20.2倍與17.6倍，則是明顯低於大盤，評價面合理的優質標的仍可尋。

富蘭克林投顧表示，今年來當科技股明顯回檔時，防禦型類股往往有抗跌甚至逆勢上漲的表現。以近期為例，市場擔憂人工智慧（AI）股變現速度可能趕不上投資熱度而引發泡沫擔憂，科技股回檔近一成。醫療股與民生消費股反而逆勢上漲5.14%與1.06%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克（Edward Perks）表示，本益比與獲利雙成長的行情可能不易持續。不過，貢獻獲利成長的公司廣泛，預期企業獲利成長將驅動2026年股市表現，受惠經濟成長且評價面合理的公司將有表現機會，整體環境仍然有利。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國，現階段配置股債各半，成長、循環與防禦產業布局均衡。波克表示，投資人是時候更重視平衡分散布局的優勢了。除了股市機會，債市殖利率水準仍優於長期平均，既可提供投資組合收益現金流，也有助於分散風險。

科技股 富蘭克林投顧

