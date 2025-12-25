台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,390.6億元。台股連四漲，後市看好「三大核心」結構利多領軍多頭續攻2026年行情，加上櫃買指數再創今年新高，台股年底攻勢持續發酵。

昨日盤面權值股台積電（2330）日K連三漲，成為領軍台股續攻關鍵；強勢族群聚焦記憶體、貨櫃航運、印刷電路板。其中記憶體族群買盤湧現，晶豪科（3006）、威剛（3260）、群聯（8299）等放量攻漲停，華邦電（2344）、南亞科（2408）等漲幅逾5%，最為強勢。

櫃買指數近期展現強勁內資動能，不僅接連數日跳空開高，昨日順勢再創今年新高，帶動中小型題材股表現活潑。

綜合法人分析，台股後市仍具三大核心結構利多，有望領軍明年多頭續攻。一，經濟成長動能強勁。中央研究院經濟研究所預估台灣2026年經濟成長率3.71%，居國內主要智庫之冠，主要是受惠半導體與資通訊產業強勁，帶動經濟向上。

二，結構上多方趨勢未遭破壞。台積電等權值股守穩，中小型股高檔震盪分化，但並未出現明顯資金撤出，假期過後資金回流程度將成為下波走勢關鍵。

三，技術籌碼偏多。台股近期連續上漲，指數雖然已逼近前高，但仍沿著短期均線緩步墊高，一旦成交量回溫，行情有機會延續震盪偏多格局，近期應留意主流族群與補漲機會。

三大法人昨日合計買超12.9億元。其中外資賣超38億元，連二賣、累計賣超119.7億元；投信賣超47億元，由買轉賣；自營商買超97.9億元，連六買、累計買超594.2億元。八大公股行庫則賣超21.8億元，由買轉賣。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、安聯投信投資長張惟閔表示，根據過去十年統計顯示，耶誕節後一個月台股上漲機率高達八成，有利指數挑戰新高。操作上，建議維持分批布局，以業績題材股與AI相關族群為首選。