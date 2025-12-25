聽新聞
持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股多頭續強，市值未破百兆，仍有21檔個股、30檔ETF創新高。 聯合報系資料照
台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21檔個股與30檔ETF領軍創歷史新高。法人看好，年底前達成上市櫃市值百兆元及加權指數創新高的目標機率仍大，可望為2025年劃下完美句點。

⭐2025總回顧

據統計，昨日共有21檔「先鋒部隊」個股率先突破掛牌以來的新高紀錄。這些績優生主要集中於目前市場最火熱的題材，包括AI伺服器供應鏈、記憶體、矽光子及低軌衛星等族群。其中，南亞科（2408）大漲7.08％，收在189元；PCB上游的台光電（2383）與台燿（6274）也分別上漲4.64％與6.98％，表現強勁。此外，金像電（2368）、昇達科（3491）及華星光（4979）等題材股亦紛紛入列創高名單，顯示市場資金高度青睞具備成長潛力的標的 。

除了個股表現亮眼，ETF市場也繳出亮麗成績單，共計30檔追蹤海內外標的的ETF於昨日創新高。在國內成分股部分，有七檔ETF創高，被動式ETF有中信上櫃ESG 30及台新臺灣IC設計二檔。

主動式台股ETF共有五檔刷新歷史天花板，分別為野村臺灣優選、統一台股增長、安聯台灣高息、野村台灣50及復華未來50。

延伸閱讀

投信由買轉賣！外資敲進華邦電 台股市值逼近百兆大關

台股ETF年末總體檢！這檔ETF鎖定高價股 績效逾37%居冠

年底ETF換股潮 新增股一次看 六千億被動資金牽動台股短線波動

台積電一度站上1,500元 、台股最高衝上28,486點 假前量縮不改多頭格局

相關新聞

台股連四漲！三利多發酵 指數有望震盪向上

台股昨（24）日在耶誕假期前市場轉趨觀望下，指數高檔震盪，終場收28,371點，漲61點、漲幅0.2%，成交量微增至4,...

投信由買轉賣！外資敲進華邦電 台股市值逼近百兆大關

耶誕節前夕，台股量縮震盪，今天漲61.51點，收在28371.98點，上市櫃市值合計達新台幣99兆6382億元，逼近百兆...

就市論勢／伺服器、散熱、PCB 可留意

中國大陸雲端巨頭將砸重金購買及租用美國晶片算力，與日銀升息讓市場擔憂重演灰犀牛效應的消息交互影響下，台股昨（24）日多空交戰，震盪收紅。指數早盤跳空開高，一度衝上28,486點；隨即獲利賣壓出籠，一度翻黑殺低至28,280點，高低震盪逾200點；尾盤低接買盤湧入，但追價力道不足，終場僅上漲61點，收28,371點，成交量約4,390億元。

自營商一肩扛！三大法人續買超15億元 台股4個交易日漲903點

台股24日隨台積電（2330）震盪收高！盤初台積電叩關1,500元，拉抬大盤最高上漲175.91點、達28,486.38...

光通訊族群輪動 光聖接棒續攻

24日光通訊族群續強，華星光（4979）、環宇-KY（4991）漲多休息，由光聖（6442）、眾達-KY（4977）接棒...

