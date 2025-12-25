持續展現多頭氣勢 台股21檔衝上新高價

台股昨（24）日持續展現多頭氣勢，雖然上市櫃收盤總市值挑戰百兆元大關及歷史收盤高點未果，市場信心依舊堅實，盤面上共有21檔個股與30檔ETF領軍創歷史新高。法人看好，年底前達成上市櫃市值百兆元及加權指數創新高的目標機率仍大，可望為2025年劃下完美句點。

據統計，昨日共有21檔「先鋒部隊」個股率先突破掛牌以來的新高紀錄。這些績優生主要集中於目前市場最火熱的題材，包括AI伺服器供應鏈、記憶體、矽光子及低軌衛星等族群。其中，南亞科（2408）大漲7.08％，收在189元；PCB上游的台光電（2383）與台燿（6274）也分別上漲4.64％與6.98％，表現強勁。此外，金像電（2368）、昇達科（3491）及華星光（4979）等題材股亦紛紛入列創高名單，顯示市場資金高度青睞具備成長潛力的標的 。

除了個股表現亮眼，ETF市場也繳出亮麗成績單，共計30檔追蹤海內外標的的ETF於昨日創新高。在國內成分股部分，有七檔ETF創高，被動式ETF有中信上櫃ESG 30及台新臺灣IC設計二檔。

主動式台股ETF共有五檔刷新歷史天花板，分別為野村臺灣優選、統一台股增長、安聯台灣高息、野村台灣50及復華未來50。