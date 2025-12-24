就市論勢／伺服器、散熱、PCB 可留意

盤勢分析

中國大陸雲端巨頭將砸重金購買及租用美國晶片算力，與日銀升息讓市場擔憂重演灰犀牛效應的消息交互影響下，台股昨（24）日多空交戰，震盪收紅。指數早盤跳空開高，一度衝上28,486點；隨即獲利賣壓出籠，一度翻黑殺低至28,280點，高低震盪逾200點；尾盤低接買盤湧入，但追價力道不足，終場僅上漲61點，收28,371點，成交量約4,390億元。

台股昨日開盤一度展現挑戰新高底氣，得益於兩大實質利多，首先是台灣外銷訂單表現亮麗，11月達729.2億美元，創歷年單月歷史新高，主要市場美、中、歐、日及東協均有兩位數成長，全球投入AI基礎建設，出口品項集中在電子、資訊通信產品。

其次，美國解除AI晶片輸中禁令，市場傳出大陸雲端三巨頭阿里巴巴、騰訊、字節跳動，預計2026年投資算力逾新台幣1兆元，AI伺服器與資料中心資本支出持續看漲，相關組裝、散熱及高階PCB族群營收動能可望持續升溫。

不過指數攻高震盪後主因三點。一、日本銀行啟動升息，雖然幅度不大，但日圓若持續走強，恐引發全球利差交易（Carry Trade）資金回流日本。二、支應未來龐大AI資料中心建置，科技巨頭發債規模創下紀錄，市場擔憂是否會壓垮企業獲利，影響供應鏈訂單。三、融資餘額水位持續攀升，處相對高檔，籌碼面不穩定限制短線續攻空間。

投資建議

研判大盤5日、10日、月及季均線呈現上揚格局，有利多方續攻，但短線強弱將取決於能否突破昨日十字線高點28,486點。

在大陸雲端巨頭大舉投資背景下，仍看好半導體、先進封裝及測試、伺服器、散熱、PCB、記憶體等AI供應鏈產業受惠，惟近期相關類股處相對高檔，可優先選擇營收有明確成長動能，且股價表態突破前高或沿著短期均線上漲相關個股，並建議以定期定額方式投入，逢拉回加碼增持多方部位，確保風險可控情況下，跟上市場成長趨勢。