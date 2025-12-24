投信由買轉賣！外資敲進華邦電 台股市值逼近百兆大關

東南亞薪資上調削弱成本優勢，但匯率貶值緩衝衝擊。寶成與豐泰受惠世足賽備貨潮，訂單回溫；長期仍須靠自動化與高階鞋款提升效率，才能在成本上升環境中維持競爭力。 今年以來，傳統產業受關稅不確定性影響，整體走勢顯得相當疲軟。 展望明年，產業界更需直面東南亞地區薪資結構性調升的嚴峻考驗，特別是近期市場高度關注的越南與印尼薪資漲幅，無疑為勞力密集產業增添了營運成本壓力。 然而，危機中往往醞釀著轉機。隨著2026年史上規模最大的「美加墨世界盃足球賽」正式進入倒數半年的備貨巔峰期，品牌大廠的庫存調整已告一段落。

2025-12-24 09:36