投信由買轉賣！外資敲進華邦電 台股市值逼近百兆大關
耶誕節前夕，台股量縮震盪，今天漲61.51點，收在28371.98點，上市櫃市值合計達新台幣99兆6382億元，逼近百兆元規模。外資今天賣超台股38.02億元，敲進華邦電6.8萬張；調節台新新光金、玉山金等金融股，自營商連6個交易日買超。
⭐2025總回顧
台股今天上漲61.51點，收在28371.98點，成交值新台幣4290.36億元。三大法人合計買超15.2億元，其中，自營商買超97.96億元，投信賣超44.74億元，外資及陸資賣超38.02億元。
台股集中市場今天市值達到92兆4196億元，櫃買市場市值為7兆2186億元，合計99兆6382億元，已逼近百兆元的市值規模。
值得注意的是，外資連2個交易日賣超，自營商連6個交易日買超，投信今天由買轉賣。
根據公開資訊指出，外資今天賣超前10名清單中，台新新光金居冠，外資賣超逾8.7萬張，玉山金、群創分居賣超第2、3名，賣超張數分別約6.9萬張、3.5萬張；其餘賣超個股依序為華南金、大成鋼、台灣大、統一、群益優選非投等債、華通、可寧衛。
外資買超前10大名單中，由華邦電居冠，外資單日買超逾6.8萬張；位居第2的是第一金，外資買超逾6.1萬張，其他買超個股依序為力積電、中信金、陽明、國泰金、聯電、華新、東元、南亞科。
