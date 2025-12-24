自營商一肩扛！三大法人續買超15億元 台股4個交易日漲903點

台股24日隨台積電（2330）震盪收高！盤初台積電叩關1,500元，拉抬大盤最高上漲175.91點、達28,486.38點，但隨後又翻黑跌至1,485元，大盤也隨之小跌29.88點、探至28,280.59點；所幸，記憶體族群強勢攻高，加上台達電（2308）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、可成（2474）等電子權值要角連袂上漲，台積電拉尾收紅，終場大盤仍漲61.51點、報28,371.98點，連續4個交易日累計上漲903.45點，成交值增至4,290.36億元，三大法人買超15.2億元，但僅自營商獨站買方。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超38.02億元，投信賣超44.74億元；自營商買超（合計）97.97億元，其中自營商（自行買賣）買超29.54億元、自營商（避險）買超68.43億元。

盤面上，記憶體族群漲風續吹，龍頭股南亞科（2408）盤中叩關190元，終場大漲7.08%、收189元，華邦電（2344）亦強漲5.34%、收76.9元；晶豪科（3006）、威剛（3260）、群聯（8299）更聯袂收漲停，成為今日多頭主力。

PCB也強勢表態，多檔個股寫下盤中、收盤雙天價。其中，台光電盤中1,695元、收1,690元，金像電（2368）盤中670元、收668元，台燿（6274）盤中511元、收498元，德宏（5475）盤中88.8元、收88.5元，皆創新紀錄。此外，玻纖股榮科（4989）大漲8.13%，富喬（1815）也挾逾12萬張大量、收漲3.99%。

觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，股價全面收高。依序為：華邦電242.12億元、南亞科215.15億元；台積電193.05億元，股價漲0.34%、收1,495元；群聯165.23億元，股價漲9.79%、收1,290元；華星光（4979）156.06億元，股價漲1.03%、收294.5元；富喬108.15億元，股價漲3.99%、收91.3元；力積電（6770）103.71億元，股價漲3.59%、收40.4元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有11檔，包含3檔ETF相關；股價僅人氣王台新新光金（2887）急殺尾盤收黑。依序為：台新新光金322,520張，股價跌0.72%、收20.75元；華邦電319,872張、力積電260,913張；華新（1605）173,309張，股價漲3.6%、收31.65元；主動元大AI新經濟（00990A）161,242張，股價漲3.06%、收10.45元；富喬120,193張、南亞科117,626張；群創（3481）109,185張，股價漲1.53%、收13.25元；主動復華未來50（00991A）成交107,657張，股價漲1.89%、收10.22元；玉山金（2884）107,121張，股價漲1.19%、收33.95元；主動統一台股增長（00981A）105,925張，股價漲1.29%、收16.5元。