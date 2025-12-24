快訊

光通訊族群輪動 光聖接棒續攻

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

24日光通訊族群續強，華星光（4979）、環宇-KY（4991）漲多休息，由光聖（6442）、眾達-KY（4977）接棒，光聖盤中一路上攻，一度逼近漲停，終盤收1,295元，上漲90元，漲幅7.47%，成交量4,755張。眾達-KY則開高後震盪，終盤收145.5元，上漲6元，漲幅4.3%，成交量22,676張。

光聖股價創高後一路回檔至可轉債轉換價格便迅速反彈，今日再度站回所有均線，放量上攻。法人表示，光被動元件今年營收占比已逾八成，除出貨量增加外，高芯數產品比重也持續提升，因此獲利進入高成長軌道。去年及今年的成長以美國當地建置為主，以及馬來西亞標案，法人看好未來CSP廠進軍亞洲國家時將具有很大的地利優勢。

而眾達-KY則是美國光通訊大廠博通的重要合作夥伴，多年來一直與其共同開發CPO技術，公司近期表示博通的CPO交換機即將進入量產階段，法人看好CPO產品出貨將會對營收及毛利率帶來正向成長。

