晶呈科技看明年特氣、TGV、去光阻液全面成長 股價飆漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶呈科技（4768）董事長陳亞理昨日在法說會中表示，公司在晶圓代工、記憶體及先進封裝領域均已建立具競爭力產品線，明年營收有望跳躍式成長，目標先進製程應用產品營收突破九成，24日股價上攻漲停，亮燈收盤，寫350元新天價。

⭐2025總回顧

晶呈科技發言人張永宏表示，今年第3季營收顯著成長，主因是特氣出口恢復動能。明年期望特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較今年增加三成。

晶呈科技今年也推出切入新產品CPO光纖束導基座，基於TGV Glass Core與LADY製程技術，為次世代CPO提供高精度光纖對位的玻璃基座解決方案，目前已正式量產、導入客戶。2026至2029更將加速布局TGV Lady Glass Core產品線，已獲多家大客戶認證，將持續推動擴建，估計產線數量將會大幅擴張至超過120條線。

除主力產品特殊氣體外，今年濕式化學品（光阻液）成長顯著，今年第3季已占3%。今年前三季較去年同期顯著增加，年增271%，張永宏表示，看好該產品受市場需求帶動，出貨將持續成長，目前已供給重要客戶，明年上半年將新增六個新客戶，也都會達到穩定供貨狀態。今年產能利用率約20%-30%，未來看好需求，將持續擴充產能，預計明年2至3季達到產能滿載。

至於特殊氣體出貨進度，2025年第3季特殊氣體出貨量4,257支鋼瓶，未達9月時預估，主要是約1,000支延遲至第4季出貨。預估明年度整年度出貨會達25,000支。專利布局部分，9月到現在又新增11項專利，並有48件專利正在申請中。

營收 晶呈科技

