台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

台股24日收盤上漲61.51點，終場以28,371.98點作收，成交量4,290.36億元；台積電（2330）收盤價1,495元，上漲5元，漲幅0.34%。

⭐2025總回顧

今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）、力積電（6770）、富喬（1815）、十銓（4967）、光聖（6442）及台光電（2383）。

成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、漢唐（2404）、日月光投控（3711）、光洋科（1785）、國泰金（2882）、富世達（6805）、南亞（1303）、高力（8996）、亞翔（6139）及九豪（6127）。

第一金投顧表示，年底如拉回是休息，明年很快台積電又將引領一波多頭格局，台積電如回到季線可以留意。而除了台積電以外，相關看好水冷、光通、CPO 及高階 Power。水冷可以留意奇鋐、健策。CPO 相關公司包括上詮、波若威、聯亞及智邦等將持續受惠。高階電供龍頭台達電、光寶等持續受惠。記憶體受惠缺貨及報價上漲，群聯、華邦電、南亞科、威剛要等拉回留意，目前市場看報價至少上漲到2026年第1季。AI 供應鏈仍是明年不變的主軸，部分個股評價較高，但可等待拉回布局，包括台積電、鴻海、緯創、緯穎、奇鋐、台達電、智邦、金像電、台光電、定穎、群聯等。

傳產方面看好營建、製鞋及生技產業。專做足球鞋的志強，以及有新廠、新客戶的來億，成衣廠儒鴻、聚陽明年也有表現機會。生技股的美時藉由併購Alvogen，明年業績有望翻倍，獲利上看三個股本，保瑞也將陸續有三個大藥拿到藥證，並且近期宣布庫藏股，兩者也可以留意。營建產業則是享有高配息、低基期題材，包含遠雄、華固、潤隆等可以留意。

第一金投顧表示，隨著時間靠近年底，外資將開始放假，量縮不追高，而低基期的績優股將輪流補漲，近期可檢視部位汰弱留強，重新審視基本面可趁這波回檔，布局低基期的績優股。

台積電 台股

