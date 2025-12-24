台積電一度站上1,500元 、台股最高衝上28,486點 假前量縮不改多頭格局

美股四大指數23日全數收紅，台股24日開高後震盪，盤中最高上漲175點至28,486點，離歷史高點28,568點已經不到百點，台積電盤中最高上漲10元至1,500元。

永豐期貨分析，昨日盤勢受到美股即將進入耶誕連假、台灣同步放假影響，市場觀望氣氛濃厚，成交量明顯萎縮，指數全天維持狹幅震盪，短線追價與停利賣壓同時收斂，使得波動度降至近期低檔。

不過從結構來看，多方趨勢並未遭到破壞，權值股守穩、回檔幅度有限，中小型股輪動雖放慢但並未出現明顯資金撤出，顯示資金只是暫時按兵不動而非轉為防禦，技術面上仍維持沿著短期均線緩步墊高的型態，屬於典型假前量縮但趨勢延續的走勢，搭配國際股市在假期前普遍維持高檔整理、年底作帳與資金回補效應仍在，整體而言盤勢更像是為假期後的年底行情預作準備，一旦休市結束、成交量回溫，指數有機會延續震盪偏多格局，向年線或前高區間發起挑戰，不宜因短線清淡而過度看空，反而應留意假後量能回流時的主流族群與補漲機會。