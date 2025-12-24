營建股股價蠢動 法人點名這三檔優先布局

金管會鬆綁效應發威，新青安貸款11月受理件數創五個月來新高，營建股股價蠢蠢欲動，法人點名優先布局興富發（2542）、潤隆（1808）、達麗（6177）等2026年獲利可望跳增個股，國建（2501）、遠雄（5522）、宏普（2536）等年底有大案交屋、殖利率較高個股亦可留意。

受惠金管會放寬2025年9月以後新青安貸款可排除在銀行法72-2條計算範圍以及逐漸進入年底交屋高峰，財政部統計，11月新青安受理戶數及金額分別為3,947戶、318億元，月增4%、6%，撥貸戶數及金額各為4,097戶、331億元，月增19%、22%。

展望未來，投顧法人認為，近期央行理監事會議將不動產總量回歸至銀行內部控管，將多少增加銀行不動產貸款的貸放彈性及空間，預期接下來新青安施辦情形亦不致太差，同時將增加有實際居住需求的自住、換屋族購屋意願，房市交易量可望自谷底略微回溫。

在房屋價格方面，法人指出，按照過去經驗，打房仍需透過全新稅制調整或景氣轉差才具有壓抑效果，加上近幾年原物料上漲拉高營建成本，建商新推建案價格欲降不易，預料房價仍是高檔盤整至微幅下跌趨勢。

整體而言，考量房市相關政策將逐漸走向鬆綁、不再緊縮，法人建議，營建股可回歸基本面操作，並優先布局2026年獲利有機會跳增的營建股，至於年底有大案交屋、2026年股息殖利率較高個股亦可留意、偏多操作。