聽新聞
0:00 / 0:00
記憶體族群續強！威剛、群聯貼近漲停 華邦電、南亞科跟進走揚
記憶體股24日盤中再獲資金點火，由威剛（3260）、群聯（8299）領軍強攻，兩檔股價幾乎貼著漲停板邊緣震盪；截至目前，威剛222.5元、上漲9.34%，群聯1,285元、上漲9.36%。華邦電（2344）同步走高至75.7元、上漲3.70%，南亞科（2408）也維持約3%多漲幅，族群多點開花。
⭐2025總回顧
威剛董事長陳立白先前表示，AI需求湧入使得記憶體缺貨嚴峻，客戶實際能拿到的量僅約原本下單量的三成，並預期這波合約價漲勢可望延續至少二到三季，2026年上半年供應仍偏緊。
同時，群聯也指出NAND供貨端已出現配額管制，甚至有日系供應商明示「年底前無法交貨」，並上修NAND漲幅預期至5%~10%，為模組與控制晶片供應鏈增添想像空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言