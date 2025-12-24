記憶體族群續強！威剛、群聯貼近漲停 華邦電、南亞科跟進走揚

記憶體股24日盤中再獲資金點火，由威剛（3260）、群聯（8299）領軍強攻，兩檔股價幾乎貼著漲停板邊緣震盪；截至目前，威剛222.5元、上漲9.34%，群聯1,285元、上漲9.36%。華邦電（2344）同步走高至75.7元、上漲3.70%，南亞科（2408）也維持約3%多漲幅，族群多點開花。

威剛董事長陳立白先前表示，AI需求湧入使得記憶體缺貨嚴峻，客戶實際能拿到的量僅約原本下單量的三成，並預期這波合約價漲勢可望延續至少二到三季，2026年上半年供應仍偏緊。

同時，群聯也指出NAND供貨端已出現配額管制，甚至有日系供應商明示「年底前無法交貨」，並上修NAND漲幅預期至5%~10%，為模組與控制晶片供應鏈增添想像空間。