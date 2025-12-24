台積電衝關1,500元後紅翻黑 美股晚間耶誕休市

台積電（2330）24日早盤衝關1,500元後紅翻黑，並於平盤上下震盪，最低一度來到1,485元，美股今日晚間因耶誕節休市，外資機構也已開始放長假，交易相對清淡，成交量能也萎縮。

根據TrendForce最新調查，2025年第三季全球晶圓代工產業持續受AI高速運算（HPC），和消費性電子新品主晶片與周邊IC需求帶動，以7nm（含）以下先進製程生產的高價晶圓貢獻營收最為顯著，加上中系廠得益於供應鏈分化商機，推升前十大晶圓代工廠第三季合計營收季增8.1%，接近451億美元。其中晶圓代工龍頭台積電市占衝上71%，較第2季70.2%續成長。法人看好台積電今年第4季市占率可望持續提升挑戰新紀錄。持續受惠於5奈米與3奈米家族出貨持續放量，因應AI應用高速成長。

此外，近期台積電因Meta併購Rivos，台積電日前公告旗下Emerging Fund處分Rivos特別股，不影響損益，交易對象為Meta Platforms, Inc.，依Meta與Rivos間之合併契約條件辦理。

台積電日前公告，交易數量：2,567,563股；預計每單位價格：每股6.32美元；預計交易總金額：US$16佰萬元，預計保留盈餘影響數：US$11佰萬元。（不影響損益）。交易決定方式：由Emerging Fund之General Partner依特別股投資合約決定。價格決定之參考依據及決策單位：經Rivos內部決議。