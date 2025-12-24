庫藏股激勵股價！大立光買回以來天天漲 可成執行首日重回200元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為大立光。聯合報系資料照
大立光（3008）上周五宣布實施庫藏股，本周以來股價天天漲，僅2個交易日就已投入4.86億元，買回自家股票218張，平均每股買回價格2,232.61元；金屬機殼廠可成（2474）24日也啟動庫藏股買回，早盤開高重回200元關卡之上，一度衝達213元，逼近漲停，盤中漲幅逾4%。

大立光實施庫藏股，預計買回自家股票2,670張，每股買回區間價格1,600元至3,200元，以維護公司信用及股東權益，買回股份將註銷股本；12月22日開始實施，股價持續上漲，24日以2,275元開高，一度拉升至2,345元，短短3個交易日，漲幅超過一成。

大立光公告，截至23日，已投入4.86億元，買回自家股票218張，平均每股買回價格2,232.61元；以大立光預計買回2,670張庫藏股計算，2個交易日的執行率約8.16%。

可成公告，董事會決議將24日起兩個月內買回上限3萬800張庫藏股，每股買回區間價格為136.5元至299元；早盤股價以210元開出，一度拉升至213元，逼近漲停213.5元，盤中漲幅逾4%。

庫藏股 大立光

相關新聞

寶成、豐泰坐等明年世足賽反彈？專家：籌碼面穩定、千張大戶跌深卡位

東南亞薪資上調削弱成本優勢，但匯率貶值緩衝衝擊。寶成與豐泰受惠世足賽備貨潮，訂單回溫；長期仍須靠自動化與高階鞋款提升效率，才能在成本上升環境中維持競爭力。 今年以來，傳統產業受關稅不確定性影響，整體走勢顯得相當疲軟。 展望明年，產業界更需直面東南亞地區薪資結構性調升的嚴峻考驗，特別是近期市場高度關注的越南與印尼薪資漲幅，無疑為勞力密集產業增添了營運成本壓力。 然而，危機中往往醞釀著轉機。隨著2026年史上規模最大的「美加墨世界盃足球賽」正式進入倒數半年的備貨巔峰期，品牌大廠的庫存調整已告一段落。

別怕跟孩子談錢…親子理財「這三個方向」！詹璇依：與其給魚不如教怎麼釣魚

財經主持人詹璇依於影音中，回應觀眾敲碗的「親子理財」主題，分享家長如何在幫孩子存基金、ETF的同時，也把正確的金錢觀與財商一起培養。 她提到，自己曾在電梯巧遇觀眾，被詢問是否能多聊親子理財，這一

