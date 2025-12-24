庫藏股激勵股價！大立光買回以來天天漲 可成執行首日重回200元
大立光（3008）上周五宣布實施庫藏股，本周以來股價天天漲，僅2個交易日就已投入4.86億元，買回自家股票218張，平均每股買回價格2,232.61元；金屬機殼廠可成（2474）24日也啟動庫藏股買回，早盤開高重回200元關卡之上，一度衝達213元，逼近漲停，盤中漲幅逾4%。
大立光實施庫藏股，預計買回自家股票2,670張，每股買回區間價格1,600元至3,200元，以維護公司信用及股東權益，買回股份將註銷股本；12月22日開始實施，股價持續上漲，24日以2,275元開高，一度拉升至2,345元，短短3個交易日，漲幅超過一成。
大立光公告，截至23日，已投入4.86億元，買回自家股票218張，平均每股買回價格2,232.61元；以大立光預計買回2,670張庫藏股計算，2個交易日的執行率約8.16%。
可成公告，董事會決議將24日起兩個月內買回上限3萬800張庫藏股，每股買回區間價格為136.5元至299元；早盤股價以210元開出，一度拉升至213元，逼近漲停213.5元，盤中漲幅逾4%。
