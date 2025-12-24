快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
財經主持人詹璇依分享親子理財觀念，提醒家長除了替孩子存基金、ETF，更重要的是讓孩子理解金錢與資產如何成長。記者胡經周／攝影
財經主持人詹璇依於影音中，回應觀眾敲碗的「親子理財」主題，分享家長如何在幫孩子存基金、ETF的同時，也把正確的金錢觀與財商一起培養。

她提到，自己曾在電梯巧遇觀眾，被詢問是否能多聊親子理財，這一集便以此為出發點，強調「不要害怕跟孩子談錢」，而是要讓孩子理解金錢的存在與意義。

詹璇依指出，孩子在投資上最大的優勢就是時間，只要善用時間複利，資產就有機會從「小幼苗」長成「大樹」。她肯定不少家長已開始替孩子存基金或ETF，但也提醒，除了替孩子存錢，更重要的是讓孩子的「資產」與「財商」同步成長，而不是只看到帳面數字。

在實際做法上，她提出三個方向。

第一，是讓孩子知道自己其實是「公司的小股東」，例如日常使用手機、電腦或網路服務時，可以告訴孩子，背後的公司家長有投資，當有人購買這些產品時，資產就可能跟著成長，藉此讓孩子理解資產為何會變大。

第二，是進一步帶入資本市場的運作邏輯與供應鏈概念，讓孩子知道同樣的錢投資在不同公司，結果會完全不同，也理解產品並非憑空出現，而是許多人的努力所累積。

第三點則是資產交付的時機。詹璇依提醒，雖然及早為孩子投資很重要，但不一定要太早讓孩子掌握帳戶與資產細節，應該等到心智成熟、能負責任時再交付。

她也提到，在台灣每位父母每年各有244萬元的免稅贈與額度，家長可以用不同方式提前規劃，不論是自行管理、未來再轉贈，或透過保險、信託等方式，重點在於「及早準備、循序給予」，而不是一次性把錢交出去。

談到時間複利的威力，詹璇依舉例說明，若孩子幼年時累積25萬元本金，即使之後不再加碼，只要長期投資、年化報酬率約8%，20年至25年後，資產就可能成長至百萬元以上；若報酬率提高至12%，金額成長幅度更為明顯。

她強調，這些都只是建立在市值型ETF或較高波動資產的假設上，目的在提醒家長，不要低估時間帶來的效果。

最後總結，親子理財不只是替孩子存下一筆錢，而是陪伴孩子理解金錢、投資與風險，學會分辨好選擇與壞選擇，避免詐騙。

比起直接給孩子「魚」，更重要的是教會他如何「釣魚」，在時間的幫助下，讓資產與觀念一起成長。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

寶成、豐泰坐等明年世足賽反彈？專家：籌碼面穩定、千張大戶跌深卡位

別怕跟孩子談錢…親子理財「這三個方向」！詹璇依：與其給魚不如教怎麼釣魚

財經主持人詹璇依於影音中，回應觀眾敲碗的「親子理財」主題，分享家長如何在幫孩子存基金、ETF的同時，也把正確的金錢觀與財商一起培養。 她提到，自己曾在電梯巧遇觀眾，被詢問是否能多聊親子理財，這一

別怕跟孩子談錢…親子理財「這三個方向」！詹璇依：與其給魚不如教怎麼釣魚

股票禮品卡刮進「全家」 永豐金證券開啟便利商店投資新模式

金融零售新世代來了！永豐金證券宣布攜手全家便利商店，首創「便利商店×券商投資」新春福袋理財場景，將股票禮品卡化為「好運刮...

台股走揚逾百點往新高挺進 台積電開漲5元

就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

台股12月多頭氣勢重燃，指數站穩月季線後，再度逼近歷史新高。昨（23） 日加權指數終場上漲160點，收28,310點，成交量約4,319億元。

股票禮品卡刮進「全家」 永豐金證券開啟便利商店投資新模式

金融零售新世代來了！永豐金證券宣布攜手全家便利商店，首創「便利商店×券商投資」新春福袋理財場景，將股票禮品卡化為「好運刮...

台積電上攻 台股挑戰新高…專家看好年底前有望攀峰

權王台積電昨（23）日持續扮演多頭總司令，引領台股上攻，終場漲160點收28,310點；台指期同步走高收28,413點，...

就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

台股12月多頭氣勢重燃，指數站穩月季線後，再度逼近歷史新高。昨（23） 日加權指數終場上漲160點，收28,310點，成交量約4,319億元。

