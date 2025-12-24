別怕跟孩子談錢…親子理財「這三個方向」！詹璇依：與其給魚不如教怎麼釣魚

財經主持人詹璇依於影音中，回應觀眾敲碗的「親子理財」主題，分享家長如何在幫孩子存基金、ETF的同時，也把正確的金錢觀與財商一起培養。

她提到，自己曾在電梯巧遇觀眾，被詢問是否能多聊親子理財，這一集便以此為出發點，強調「不要害怕跟孩子談錢」，而是要讓孩子理解金錢的存在與意義。

詹璇依指出，孩子在投資上最大的優勢就是時間，只要善用時間複利，資產就有機會從「小幼苗」長成「大樹」。她肯定不少家長已開始替孩子存基金或ETF，但也提醒，除了替孩子存錢，更重要的是讓孩子的「資產」與「財商」同步成長，而不是只看到帳面數字。

在實際做法上，她提出三個方向。

第一，是讓孩子知道自己其實是「公司的小股東」，例如日常使用手機、電腦或網路服務時，可以告訴孩子，背後的公司家長有投資，當有人購買這些產品時，資產就可能跟著成長，藉此讓孩子理解資產為何會變大。 第二，是進一步帶入資本市場的運作邏輯與供應鏈概念，讓孩子知道同樣的錢投資在不同公司，結果會完全不同，也理解產品並非憑空出現，而是許多人的努力所累積。 第三點則是資產交付的時機。詹璇依提醒，雖然及早為孩子投資很重要，但不一定要太早讓孩子掌握帳戶與資產細節，應該等到心智成熟、能負責任時再交付。 她也提到，在台灣每位父母每年各有244萬元的免稅贈與額度，家長可以用不同方式提前規劃，不論是自行管理、未來再轉贈，或透過保險、信託等方式，重點在於「及早準備、循序給予」，而不是一次性把錢交出去。

談到時間複利的威力，詹璇依舉例說明，若孩子幼年時累積25萬元本金，即使之後不再加碼，只要長期投資、年化報酬率約8%，20年至25年後，資產就可能成長至百萬元以上；若報酬率提高至12%，金額成長幅度更為明顯。

她強調，這些都只是建立在市值型ETF或較高波動資產的假設上，目的在提醒家長，不要低估時間帶來的效果。

最後總結，親子理財不只是替孩子存下一筆錢，而是陪伴孩子理解金錢、投資與風險，學會分辨好選擇與壞選擇，避免詐騙。

比起直接給孩子「魚」，更重要的是教會他如何「釣魚」，在時間的幫助下，讓資產與觀念一起成長。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。