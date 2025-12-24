寶成、豐泰坐等明年世足賽反彈？專家：籌碼面穩定、千張大戶跌深卡位

快訊

東南亞薪資上調削弱成本優勢，但匯率貶值緩衝衝擊。寶成豐泰受惠世足賽備貨潮，訂單回溫；長期仍須靠自動化與高階鞋款提升效率，才能在成本上升環境中維持競爭力。

⭐2025總回顧

今年以來，傳統產業受關稅不確定性影響，整體走勢顯得相當疲軟。

展望明年，產業界更需直面東南亞地區薪資結構性調升的嚴峻考驗，特別是近期市場高度關注的越南與印尼薪資漲幅，無疑為勞力密集產業增添了營運成本壓力。

然而，危機中往往醞釀著轉機。隨著2026年史上規模最大的「美加墨世界盃足球賽」正式進入倒數半年的備貨巔峰期，品牌大廠的庫存調整已告一段落。

在訂單強勁回流的支撐下，以寶成（9904）與豐泰（9910）為首的製鞋族群，有望揮別成本陰霾，吹起出反攻號角。

東南亞薪資年年調升 成本壓力上升

越南自2023年啟動新一輪薪資改革後，2023～2024 年最低薪資連續上調6%，2025年漲幅更突破7%，並預告2026年仍將再度上調7%以上。

印尼同樣自 2024 年起進入加薪循環，2025年平均漲幅達6.5%，更可能於2026年根據各區經濟狀況、通貨膨脹率和生活成本進行調整，可能面臨7～9%的薪資調幅壓力。

豐泰（9910）產能分布：越南 46%、印尼 14%、印度 30%

寶成（9904）產能分布：印尼 54%、越南 31%，兩國合計 85%

對於產能多數在越南與印尼的豐泰與寶成來說，這樣的漲幅使成本壓力大增，但從財報與匯率變化來看，實際衝擊卻遠比市場預期小。

東南亞國家貶值 帶來成本上的緩衝

製鞋廠的收入以美元計價，但薪資支出以越南盾（VND）、印尼盾（IDR）與印度盧比（INR）支付。

過去兩年：越南盾、印尼盾兌美元貶值超過7%，台幣僅小貶約1.5%

當地薪資雖連續兩年上漲6%～7%，但被7%的貶值完全抵銷，因此，儘管東南亞最低薪資持續上調，財報呈現的成本增幅卻相對溫和。

寶成、豐泰財報薪資數據，成本變動比預期更平穩，以2025年前三季與2024年年財報對比：

員工福利費用（薪資費用＋勞健保費＋退休金費用及其他員工福利費用合計）

豐泰（9910）：與去年相比年減約8%

寶成（9904）：與去年相比幾乎持平

這兩家公司在越南、印尼的給薪水準本來就高於當地最低薪資，實際加薪幅度不等於官方公告調幅，加上匯率因素緩衝，且可能受益於部分時薪制員工，最終使得財報中的薪資成本不升反降。

規模擴大 2026年世足賽將至

世界盃足球賽每四年舉辦一次。歷史數據顯示，國際大型賽事備貨潮通常於賽前六至九個月啟動，品牌巨擘如Adidas、Nike會在今年第4季開始發布訂單。

2026年世足賽規模空前，參賽隊伍擴增至48隊，且由美、加、墨三國共16個城市聯合舉辦。目前指標運動鞋廠訂單明顯湧入，部分廠商產能甚至已被訂光，能見度直達明年中。

寶成作為Adidas與Nike的核心代工廠，目前訂單已幾近滿載，生產效率優勢將隨訂單回補而凸顯。

豐泰雖然對明年展望轉向保守，但其第二大客戶Salomon預期有雙位數增長，且豐泰持續投入自動化設備，一旦Nike恢復成長動能，豐泰將是最大受惠者。

製鞋復甦 大戶愛將與補漲股

從歷史股價表現觀察，世足賽前六個月，豐泰與寶成通常具備優於大盤的「抗跌」特性。然而，能否隨著賽事登場帶動股價進一步拉抬向上，則與技術面呈現較大的關聯。

豐泰（9910）雖然近年獲利能力略有下滑，但其與織布大廠儒鴻相似，長期享有超高本益比。

這主要歸功於其與主要客戶Nike的深厚合作關係及議價能力，加上籌碼面極其穩定，千張大戶持股長期維持在86%以上。

這種籌碼結構使豐泰每逢跌深總有買盤進場卡位，成為相對穩健的定存股選擇之一。

寶成（9904）則除了製鞋本業回溫外，轉投資「南山人壽」是其隱藏的獲利引擎。

隨著近期市場資金持續卡位金融族群，也讓寶成與潤泰新（9945）、潤泰全（2915）一併成為另類被關注的補漲對象，具備金融資產重估的題材支撐。

近年東南亞薪資調升，使低成本優勢逐漸消退，加上原物料與電力成本上升，製鞋大廠紛紛加速導入自動化，並提升高階鞋款比重，以抵禦成本壓力。

雖然製鞋股因今年走勢偏弱與明年世足賽備貨潮有望帶動跌深反彈。然而，從長期角度觀察，越南與印尼的漲薪潮已成趨勢，成本結構仍面臨挑戰。

未來誰能有效提升生產效率、推進自動化並強化產品組合，將決定其未來競爭力與獲利表現。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：越南、印尼漲薪壓力升溫，製鞋股寶成、豐泰股價，靠2026世足賽突圍！

