快訊

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

輝達勁揚3%、台積電ADR漲1.25% 法人：台股拚續強

中央社／ 台北24日電
輝達。路透
輝達。路透

美股標普指數今天收盤再創新高，輝達股價漲逾3%，台積電ADR漲1.25%，台股23日漲160.83點，收在28310.47點，分析師表示，外資進入長假，內資作帳行情可望持續，台股拚續強，預料AI概念股仍是推升台股的關鍵。

⭐2025總回顧

在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，標準普爾500指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數上漲79.73點或0.16%，標普500指數上揚31.3點或0.46%，收在6909.79點；那斯達克指數上漲133.01點或0.57%，收23561.84點，費城半導體指數上揚38.97點或0.55%。

輝達股價漲逾3%，收189.21美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.25%。

台股23日漲160.83點，收在28310.47點，成交值新台幣4203.89億元。三大法人合計買超18.88億元。其中，自營商買超81.36億元，投信買超19.51億元，外資及陸資賣超81.99億元。

分析師表示，外資進入長假，內資作帳行情可望持續至年底，台股拚續強，人工智慧（AI）概念股仍是推升台股的關鍵，未來美股動向也是觀察重點。

台股 台積電 輝達

延伸閱讀

輝達H200傳拚春節前對中出貨⋯股價先跑？網猜是出貨文來了

輝達、超微AI晶片解禁…陸雲端三巨頭大投資 台積電進補

台積電上攻 台股挑戰新高…專家看好年底前有望攀峰

台股高息ETF翻揚 九檔賺贏大盤 00919漲幅7.2%居冠

相關新聞

台股走揚逾百點往新高挺進 台積電開漲5元

台股24日開盤指數上漲73.14點，開盤指數為28,383.61點，早盤漲逾百點，多頭持續往歷史高點挺進。台積電（233...

股票禮品卡刮進「全家」 永豐金證券開啟便利商店投資新模式

金融零售新世代來了！永豐金證券宣布攜手全家便利商店，首創「便利商店×券商投資」新春福袋理財場景，將股票禮品卡化為「好運刮...

台積電上攻 台股挑戰新高…專家看好年底前有望攀峰

權王台積電昨（23）日持續扮演多頭總司令，引領台股上攻，終場漲160點收28,310點；台指期同步走高收28,413點，...

就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

台股12月多頭氣勢重燃，指數站穩月季線後，再度逼近歷史新高。昨（23） 日加權指數終場上漲160點，收28,310點，成交量約4,319億元。

亞洲創新籌資平台 蓄電

數位轉型學院院長詹文男認為，台灣必須打破長期來「重製造、輕解決方案」現狀，將國家戰略從「製造中心」升級為「技術與系統整合...

長榮海運子公司向榮運子公司簽約 租7年貨櫃

長榮海運（2603）及榮運（2607）於23日召開重訊記者會，分別由長榮海運財務部主管莫政平及總經理林振芳一起說明，榮運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。