車王電旗下華德動能申請創新板上市 今年第14家企業

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布，華德動能（2237）已於12月23日正式送件申請股票創新板上市。華德動能為今年第14家申請股票創新板的企業。

華德動能科技公司實收資本額約為12.18億元，公司主要核心產品為電動巴士，為國內電動車產業的重要成員。在市場結構方面，去年度資料以內銷為主，占比約89％、外銷則佔11％。

在財務表現與股權結構部分，華德動能去年營收12.87億元。受研發與營運成本影響，去年稅前淨損2.03億元，每股稅後虧損則為1.72元 。公司董事長暨總經理為蔡裕慶，其中車王電為最大持股股東，持股比例約為60.47％。截至今年11月30日，全體董事持股比例達62.97％。

