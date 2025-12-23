基米申請股票創新板上市 今年第13家企業

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，基米（4195）已於12月23日正式送件申請股票創新板上市。該公司為今年第13家申請股票創新板的企業。

基龍米克斯生物科技公司實收資本額約為7.24億元，主要致力於基因體學領域，提供包括基因定序與多體學創新服務、孕產前及癌症NGS臨床檢測，以及生物資訊與AI創新分析服務。此外，基龍米克斯也積極布局生醫製造領域，提供多肽與核酸佐劑及核酸藥物之委託研究生產製造服務（CRDMO），並經營相關實驗試劑與設備的代理經銷業務。

在財務表現與營運結構方面，基米去年營收為5.17億元，營運市場主要集中於內銷，佔比達99.94％。受研發與各項營運投入影響，去年稅前淨損為2.35億元，每股稅後虧損則為3.08元。公司董事長周孟賢、總經理江俊奇，截至今年11月30日，全體董事持股比例為16.38％。

董事長 創新板

