台積電上攻 台股挑戰新高…專家看好年底前有望攀峰

權王台積電（2330）昨（23）日持續扮演多頭總司令，引領台股上攻，終場漲160點收28,310點；台指期同步走高收28,413點，期現貨正價差逾百點。櫃買指數收盤267.76點，改寫近14個月高點。股期雙漲報佳音，法人看好，加權指數年底前挑戰歷史高機會高，但須補量。

相較於指數走高，成交量則隨時間愈接近耶誕假期而減少，昨成交量驟降至4,319億元，較前一天大減14%，亦為12月4日3,979億元後低量。當中又以外資法人最明顯，上周五買進金額、賣出金額都還各達2,350億元之上，昨天分別降至1,308億元、1,390億元，相當於「攔腰砍」。

根據統計，外資昨轉賣超81.7億元，然在台指期未平倉淨空單減少411口至25,441口，顯示並未偏空。

外資放假去，盤面轉由內資掌舵，國內法人持續買超，投信買超17.9億元，連六買，累計買超154.3億元；自營商買超81.3億元，連四買，累計買超386.4億元。合計三大法人買超17.5億元。八大公股行庫也買超4億元，五大壽險則賣超21.7億元。

昨天盤面以PCB、CPO、軍工航太、散熱等較有表現；金融股雖然富邦金盤中創新高、元大金盤中、收盤均創新高，但金融指數在開盤創高後收盤反而小跌0.1%。

上市19大類股跌多漲少，以建材營造上漲1.1%最強勢，其次為電子上漲0.8%；塑膠下跌0.9%、鋼鐵下跌0.8%較為弱勢。千金股漲跌互見，增加一檔雙鴻，漲29元收1,020元，整體增至26千金。

櫃買指數收在267.76點，改寫2024年10月25日的270.11點來最高，成交量擴大至1,431億元，凸顯年底內資作帳，帶動中小型股活繃亂跳。

綜合兆豐投顧董事長李秀利及台新投顧副總經理黃文清的看法，昨日盤面上因為接近耶誕假期，外資參與度減低，成交量明顯量縮。此外，台指期正價差仍逾百點，顯示行情正向，年底前台股仍有機會創歷史新高，惟要補量，黃文清認為，成交量至少要達五、六千億元，才有利大盤續攻。