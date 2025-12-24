亞洲創新籌資平台 蓄電

數位轉型學院院長詹文男認為，台灣必須打破長期來「重製造、輕解決方案」現狀，將國家戰略從「製造中心」升級為「技術與系統整合」樞紐，而由金管會、證交所與櫃買中心攜手打造的「亞洲創新籌資平台」，核心價值不僅在引進資本市場活水，更是驅動台灣產業邁向「亞洲NASDAQ」目標，孕育下一波護國群山關鍵引擎。

詹文男在臺灣證券交易所「觀點」專欄發表看法，文中分析亞洲創新籌資平台具備三大深層附加價值，首先是強化國家戰略籌碼，透過精進創新板制度，讓具備利基技術的企業能與資本市場對接，將製造優勢轉化為系統性解決方案；其次，驅動軟硬整合，利用「以大帶小」模式，讓新創技術藉由科技巨頭的供應鏈網絡打入國際市場；第三，加速中小企業AI轉型，透過新創企業提供的「AI即服務」（AIaaS）方案，降低中小企業數位轉型門檻，創造雙贏局面。

針對有意登板的創新團隊，詹文男提醒，切忌「為上市而上市」。他建議經營者應具備「全球思維」，將台灣作為實地測試的場景，但募資與產品規劃應直指全球市場。同時，他也呼籲企業必須強化公司治理的韌性與透明度，唯有健全的管理制度，才能贏得投資人的長久信任。

為了讓平台持續壯大，詹文男提出三項策略建議：第一，強化非傳統資訊揭露，針對早期研發型企業，應鼓勵揭露使用者數據、研發進度與商轉里程碑，以降低資訊不對稱；第二，建立研究報告體系，透過獎勵機制吸引投信與券商投入研究，提升創新板企業的能見度與估值準確性；第三，推動制度國際化，包括文件流程英語化與審查預測化，吸引跨國新創企業來台掛牌。

詹文男也期許，亞洲創新籌資平台能從「募資導向」轉向「品牌導向」，讓全球看到台灣除半導體硬體外，更有領先的雙軸轉型「AI與ESG」解決方案。透過建立嶄新的國家形象，確保台灣在資本競爭中脫穎而出，持續打造多元發展的「護國群山」。