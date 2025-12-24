就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

盤勢分析

台股12月多頭氣勢重燃，指數站穩月季線後，再度逼近歷史新高。昨（23） 日加權指數終場上漲160點，收28,310點，成交量約4,319億元。

觀察近期台股盤勢結構，在權值龍頭台積電（2330）強勢領軍下，大盤不僅穩住市場軍心，更連帶激勵封測族群繳出亮眼成績單。特別是隨Google Gemini 3.0重磅更新，展現出強大模型運算能力令市場驚艷，進一步確立AI產業長線成長主軸，相關供應鏈迅速成為資金追捧新主流。

然科技股內部近期出現強弱分歧態勢，部分AI伺服器組裝與周邊供應鏈，因受到輝達可能對供應商進行砍價干擾，導致股價面臨修正壓力，表現相對疲弱。

值得市場關注的是，資金流向已開始鎖定下一代輝達Rubin平台供應鏈布局。由於Rubin平台規格大幅調升，對傳輸速率與運算效能要求更趨嚴苛，進而引發新一波缺料行情。這種因技術升級導致的供不應求，已成為當前盤面中小型股領漲指標，連帶推升光通訊與矽光子族群表現。

科技股想像空間更延伸至太空領域。馬斯克積極推動的星鏈計畫意圖布建太空AI運算網絡，帶動太空經濟概念股強勢表態。

投資建議

展望後市，鑑於台股目前處於歷史高檔區，且近期經歷急漲急跌洗禮，盤勢已顯露出高度波動性。因此風險控管應被置於當前投資決策首位。配置上，投資人應持續關注AI長線趨勢，但宜聚焦於具備核心技術、獲利能見度高，且因Rubin規格調升而直接受惠的缺料漲價題材股。