快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股12月多頭氣勢重燃，指數站穩月季線後，再度逼近歷史新高。昨（23） 日加權指數終場上漲160點，收28,310點，成交量約4,319億元。

⭐2025總回顧

觀察近期台股盤勢結構，在權值龍頭台積電（2330）強勢領軍下，大盤不僅穩住市場軍心，更連帶激勵封測族群繳出亮眼成績單。特別是隨Google Gemini 3.0重磅更新，展現出強大模型運算能力令市場驚艷，進一步確立AI產業長線成長主軸，相關供應鏈迅速成為資金追捧新主流。

科技股內部近期出現強弱分歧態勢，部分AI伺服器組裝與周邊供應鏈，因受到輝達可能對供應商進行砍價干擾，導致股價面臨修正壓力，表現相對疲弱。

值得市場關注的是，資金流向已開始鎖定下一代輝達Rubin平台供應鏈布局。由於Rubin平台規格大幅調升，對傳輸速率與運算效能要求更趨嚴苛，進而引發新一波缺料行情。這種因技術升級導致的供不應求，已成為當前盤面中小型股領漲指標，連帶推升光通訊與矽光子族群表現。

科技股想像空間更延伸至太空領域。馬斯克積極推動的星鏈計畫意圖布建太空AI運算網絡，帶動太空經濟概念股強勢表態。

投資建議

展望後市，鑑於台股目前處於歷史高檔區，且近期經歷急漲急跌洗禮，盤勢已顯露出高度波動性。因此風險控管應被置於當前投資決策首位。配置上，投資人應持續關注AI長線趨勢，但宜聚焦於具備核心技術、獲利能見度高，且因Rubin規格調升而直接受惠的缺料漲價題材股。

科技股 AI 台股

延伸閱讀

中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

輝達效應 高頻交易商旗下永鈺資產每坪78.7萬新高價、入手北士科商辦

美國會議員要求商務部 揭露輝達H200晶片許可審查過程

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

相關新聞

台積電上攻 台股挑戰新高…專家看好年底前有望攀峰

權王台積電昨（23）日持續扮演多頭總司令，引領台股上攻，終場漲160點收28,310點；台指期同步走高收28,413點，...

就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

台股12月多頭氣勢重燃，指數站穩月季線後，再度逼近歷史新高。昨（23） 日加權指數終場上漲160點，收28,310點，成交量約4,319億元。

亞洲創新籌資平台 蓄電

數位轉型學院院長詹文男認為，台灣必須打破長期來「重製造、輕解決方案」現狀，將國家戰略從「製造中心」升級為「技術與系統整合...

長榮海運子公司向榮運子公司簽約 租7年貨櫃

長榮海運（2603）及榮運（2607）於23日召開重訊記者會，分別由長榮海運財務部主管莫政平及總經理林振芳一起說明，榮運...

長榮海運、榮運召開重訊記者會 下午4點半說明關係人交易

臺灣證券交易所公告，長榮集團旗下長榮海運（2603）及榮運（2607）於23日16時30分，將於證交所3樓記者室召開重訊...

土洋對抗內資勝！三大法人續買近19億元 台股挺進28300關

受惠美股多頭續航，台股23日在權王台積電（2330）帶領下續寫反彈走勢。台積電開高走高，尾盤再拉一筆，推升加權指數終場上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。