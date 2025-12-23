外資轉賣台股近82億元 減碼台新新光金與力積電

台股今天量縮區間震盪，終場上漲160.83點，收28310.47點，外資今天轉為賣超台股近新台幣82億元，投信連6買。外資敲進金控股和ETF，大幅減碼台新新光金、力積電、玉山金、華南金、台灣大等；外資連3買鴻海及台積電。

在外資陸續進入耶誕長假下，台股今天成交值新台幣4203.89億元，是9月16日以來單日次低量；三大法人合計買超18.88億元，其中自營商買超81.36億元，投信買超19.51億元，外資及陸資賣超81.99億元。根據統計，投信連6個交易日買超台股。

在台指期淨部位方面，三大法人今天淨空單減少295口，至1856口；其中，外資淨空單減少411口，至2萬5441口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資敲進第一金近4.7萬張排名第1，加碼元大台灣50近3.39萬張，買超國泰金和元大金各約2.09萬張，加碼中信金、期街口布蘭特正2、主動復華未來50、元大滬深300正2、東元、華通等，均超過萬張。

外資今天敲進鴻海5783張及台積電4730張，連續3個交易日買超。

相較之下，外資今天賣超台新新光金達9.31萬張排名第1，並減碼力積電9.22萬張、玉山金7.2萬張，賣超華南金、台灣大、大成鋼、群創各超過2萬張，調節永豐金、友達、大聯大、統一、可寧衛、群益優選非投等債、旺宏等，均超過萬張。

投信今天大買台新新光金達14.03萬張，加碼玉山金達7.69萬張，敲進台灣大、華南金均超過2萬張，加碼統一、可寧衛各超過萬張，與外資呈現土洋對作。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪指出，外資陸續放假，台股今天量縮盤整，內資敲進中小型股，帶動櫃買OTC指數走高。

展望台股後市，林漢偉分析，年底內資作帳行情持續，小股本和中低價位個股表現，有輪動補漲空間；短線觀察外資在現貨市場布局，以及美股費城半導體指數表現。