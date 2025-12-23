長榮海運子公司向榮運子公司簽約 租7年貨櫃

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮及榮運於今日召開重訊記者會，分別由長榮海運財務部主管莫政平及總經理林振芳一起說明。業者提供
長榮海運（2603）及榮運（2607）於23日召開重訊記者會，分別由長榮海運財務部主管莫政平及總經理林振芳一起說明，榮運子公司出租2.5萬只貨櫃，租期為7年，預估租約總金額為4,856.4萬美元，折算新台幣15.2億元。

長榮海運表示，子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.（立盛企業）預計承租25,000 只貨櫃，租賃期間7年，預估租約總金額為USD 48,564,000，該案業經長榮亞洲董事會決議通過。

長榮海運 新台幣

