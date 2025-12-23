土洋對抗內資勝！三大法人續買近19億元 台股挺進28300關

受惠美股多頭續航，台股23日在權王台積電（2330）帶領下續寫反彈走勢。台積電開高走高，尾盤再拉一筆，推升加權指數終場上漲160.83點，收在28,310.47點，成交值續降至4,203.89億元，顯示指數走高但追價力道相對收斂。三大法人續買超18.88億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）又轉賣超82億元，投信買超19.51億元；自營商買超（合計）81.36億元，其中自營商（自行買賣）買超33.71億元、自營商（避險）買超47.65億元。

盤面焦點仍落在台積電。台積電全場穩守高檔，收在1,490元，單一個股貢獻大盤約204點漲幅，距離1,500元整數關卡僅一步之遙，也帶動電子權值股群起響應。散熱族群的奇鋐（3017）、健策（3653）雙雙上漲逾2%，封測龍頭日月光投控（3711）收高1.08%，網通大廠智邦（2345）亦上漲1.28%，電子權值股扮演撐盤要角。

台積電概念股同步表態，弘塑（3131）勁揚5.59%，昇陽半導體（8028）上漲3.59%；此外，金價飆破4,400美元創高！光洋科（1785）坐擁台積電概念與黃金概念雙題材，成交量暴衝至近4.5萬張、股價強攻漲停69.3元，顯示資金持續向具題材與能見度的供應鏈集中。

觀察今日收漲停個股達25檔，題材分布廣泛，涵蓋矽光子與光通訊、貴金屬與特用化學、綠能與太陽能，以及軍工、低軌衛星與機器人等族群，其中以華星光（4979）、光洋科交投最為熱絡，成交量與成交值同步放大。

從資金集中度來看，今日成交值突破百億元的個股共有7檔，除台積電、華通（2313）收高、群聯（8299）持平外，其餘多為回檔整理。依序為台積電成交值305.89億元、力積電（6770）215.51億元、華星光151.35億元、南亞科（2408）131.2億元、華邦電（2344）113.21億元、群聯110.87億元，以及華通110.65億元，資金在強弱族群間明顯分流。

成交量方面，單日成交量逾10萬張的個股有8檔，其中包含兩檔ETF，整體表現漲多跌少。力積電以逾53萬張居冠，其次為台新新光金（2887）、華邦電與華通；ETF方面，主動元大AI新經濟（00990A）與元大台灣50（0050）交投活絡，顯示部分資金仍透過ETF布局趨勢型題材。

整體而言，台股在權值股撐盤下維持多頭架構，但量能在外資即將休假之下，未能有效放大，反映市場操作趨於謹慎，資金轉向具題材性與個股表現空間的標的，短線仍呈現高檔震盪、輪動上攻的格局。