台鎔科技送件證交所拚上市 今年第28家國內企業

美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？ 每年年底，投資市場最熱門的話題就是明年的行情展望。在眾多華爾街機構中，高盛的報告地位最為特殊，除了高盛報告的讀者來自掌握全球巨資的大金主們，例如各國政府的主權基金、勞退基金，或是身價百億的家族辦公室。高盛也不用寫雞湯故事，通常講的是資金流向。

2025-12-23 11:48