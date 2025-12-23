不畏五分鐘處置！昇達科受惠外資調高目標價 股價再創新高

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，外資調高昇達科目標價至751元，激勵昇達科股價再創新高，上漲14元，收649元。

⭐2025總回顧

昇達科近期來自低軌衛星訂單亮眼，日前更公布11月單月營收2.85億元，年增48%，為歷史單月新高，稅後純益8,600萬元，年增18%，每股純益1.3元，更逼近第3季單季的1.33元。

近年昇達科深耕衛星應用，衛星上應用的元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，除衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。

今年9月昇達科低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，法人預估，昇達科11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

美系外資最新研究報告則指出，全球低軌衛星（LEO）進入大規模星系基建周期，SpaceX的星鏈計劃（Starlink）與Amazon LEO（Kuiper）兩大巨頭發射量加速持續攀升，預估2026年來自低軌衛星業營收貢獻度大幅提升至78%，毛利率有望從2025年的51%躍升至60%，維持「買進」評等，並將目標價調升至751元。

外資表示，2025年是低軌衛星市場的重要轉折點，星鏈總發射數量已突破1萬顆，2025年單年發射量已超過3,000顆。Amazon Kuiper計劃自2025年開始發射，2026年將進入更具規模的規律發射階段。

外資指出，昇達科提供的矩形波導管與射頻被動元件（如濾波器、耦合器等），應用於衛星本體與酬載及地面站網關，隨技術升級，單一衛星需要的寬頻增加，以及「衛星間鏈路（ISL）」與「手機直連衛星（Direct-to-Cell）」等新功能的導入，使昇達科供應的組件數量與規格同步提升。

外資報告指出，調升昇達科2026至2028年的獲利預估，加上衛星供應鏈產業的評價上修（Industry Re-rating），昇達科目標本益比由24.7倍調高至27.6倍，將目標價大幅調升至751元，並給予「買進」評等。

昇達科 低軌衛星

