誠研受邀法說延遲英文重訊 證交所開罰違約金3萬元
臺灣證券交易所公告，誠研（3494）違反重大訊息規定，延遲輸入英文重訊，處以新台幣3萬元違約金。
證交所表示，誠研科技股份有限公司12月18日發布中文重大訊息受邀參加法人說明會一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第12款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站英文重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知誠研公司嗣後應確實依規定辦理。
